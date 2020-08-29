ليفاندوفسكي: إذا حقق لاعب ما حققته هذا الموسم لابد أن يفوز بـ الكرة الذهبية

يرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية بعد الإنجازات التي حققها الموسم الحالي.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ليفاندوفسكي قاد فريقه للفوز بالثلاثية، كما حصد لقب هداف البطولات الثلاثة، الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي لموقع "ONet": "فزنا بكل شيء ممكن، أنا هداف كل البطولات، اعتقد أنه إذا وصل لاعب لكل هذا لابد أن يفوز بـ الكرة الذهبية".

وتابع عن الانتصارات الأخيرة في دوري أبطال أوروبا "إذا شارك فيليبي كوتينيو وإيفان بيريشيتش في الدقيقة 80، لذا الخصم سيقول ماذا يحدث؟".

وأضاف "هذا يعني أنني لن نتوقف عن الضغط، وهو ما يجعلهم مهددين".

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وعن الفوز على برشلونة 8-2 أكمل "قبل المباراة كنا نعرف أننا سنفوز على برشلونة، البعض قال إننا سنفوز 5-1، لكن 8-2 شيء مختلف تماما، كنا واثقين للغاية".

وأردف "قبل المباراة، سيرج جنابري ويوزوا كيميتش لم يسألوني إذ كنا سنفوز على برشلونة أم لا، لكن سألوني إذا كنا سنفوز بلقب دوري الأبطال وقلت لهم نعم".

وردا على اهتمام ريال مدريد بخدماته "في الوقت الحالي أشعر بدعم بايرن ميونيخ، وهو ما كنت افتقده قليلا في وقت سابق، الآن أؤمن بمشروع النادي".

وأتم "أريد اللعب في أعلى المستوى بعد 2023، ولم افكر بعد عما سيحدث".

ليفاندوفسكي (32 عاما) سجل 55 هدفا في 47 مباراة في جميع المباريات هذا الموسم.

وسجل البولندي في جميع المباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم عدا المباراة النهائية ليحصد لقب الهداف برصيد 15 هدفا.

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