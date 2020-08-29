عادل رامي يقترب من الدرجة الثانية الإيطالية لمزاملة مينيز

السبت، 29 أغسطس 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

عادل رامي

أعلن ماسيمو تيابي المدير الرياضي لنادي ريجينا الإيطالي اتفاقه لضم الفرنسي عادل رامي.

عادل رامي

النادي : فنرباهتشة

ريجينا

وأعلن تيابي "التوصل لاتفاق مع عادل رامي وفي انتظار وصوله لإتمام الفحص الطبي".

وكانت شبكة "سبورت إيطاليا" قد أوضحت أن الصفقة تمت وسيوقع مدافع ميلان الأسبق على عقد يمتد لموسمين.

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وقال تيابي لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالية: "بدأنا المحادثات في يونيو، ومن ثم قررت التركيز مع عادل رامي أكثر من اللاعبين الآخرين".

وأضاف "مررت بشهر من المفاوضات المكثفة، لكنها أثمرت الأسبوع الماضي، توصلنا معه لاتفاق وسيصل إيطاليا لإجراء الفحص الطبي وعندما يكتمل سيصبح لاعبا للفريق".

عادل رامي عند انضمامه للفريق سيلعب بجوار زميله السابق في ميلان جيرمي مينيز والذ وقّع للنادي مطلع الصفقة الجاري.

وسيلعب ريجينا الموسم المقبل في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية بعد تأهله من الدرجة الثالثة الموسم الماضي، وسبق للنادي أن شارك في الدوري الإيطالي بين 1998-99 وحتى 2008-09 في 9 مواسم ومنذ ذلك الحين لم يعد مجددا وسط الكبار.

ولعب رامي لفترة قصيرة لنادي سوتشي الروسي إذ انتقل للفريق في فبراير الماضي بعد فسخ تعاقده مع فنربهاتشه التركي لكن تفشي فيروس كورونا وتوقف المسابقة جعله يغادر دون خوض أي لقاء أو الحصول على راتب.

ومن قبلها فنربهاتشه التركي في تجربة استمرت لـ 174 يوما ومارسيليا الفرنسي وليل وميلان وفالنسيا وإشبيلية.

كما توج بلقب كأس العالم دون خوض أي دقيقة مع منتخب فرنسا ومن ثم أعلن اعتزاله اللعب دوليا.

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