مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وإمام عاشور.. وتأهيل لـ مصطفى فتحي وعبد السلام

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في مران الفريق يوم السبت استعدادا لمباراة إنبي يوم الأحد في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران أيضا مشاركة إمام عاشور الموقوف والذي سيكون متاحا للمباريات بعد مواجهات إنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.

بينما ينتهي إيقاف شيكابالا بعد مواجهة إنبي.

وخاض الثلاثي حازم إمام ومصطفى فتحي ومحمد عبد السلام تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي لم يستمر طويلا منعا لإصابة اللاعبين بالإجهاد.

وعلم FilGoal.com أن حازم إمام، الذي أصيب في مباراة المقاولون العرب يوم الخميس، لن يلحق بمواجهة إنبي.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة لاعبه ومدربه السابق حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، في استاد القاهرة.

ويسعى الزمالك لاستعادة طريق الانتصارات بعدما خسر بنتيجة 2-1 أمام المقاولون.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 42 نقطة.

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