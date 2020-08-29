موقع كروزيرو البرازيلي يعلن ضم ميسي.. والنادي "عانينا من اختراق"

السبت، 29 أغسطس 2020 - 13:29

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - برشلونة

يرغب أي نادٍ في العالم ضم ليونيل ميسي لفريقه، رغم غموض موقفه بالبقاء في برشلونة أو الرحيل لوجهة جديدة.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

كروزيرو

فمنذ اشتعال أزمة رحيل ميسي، قد تجد بعض الأندية التي تنشر بسخرية صورة ليونيل بقميص النادي أو تعرض عليه ضمه مثل سامبدوريا الإيطالي أو فلومينينسي البرازيلي على سبيل المثال.

لكن لم يتخيل أي مشجع لفريق كروزيرو البرازيلي أن يجد عبر موقع ناديه خبر مفاده "رسميا: ميسي صفقة جديدة لنادي كروزيرو".

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El sitio oficial de Cruzeiro fue hackeado.

الخبر نُشر على موقع النادي الرسمي يوم الجمعة في الخامسة و13 دقيقة وجاء في متنه "دون أي قيمة انتقال وبعقد يمتد لـ 4 مواسم مع خيار التجديد لموسم آخر".

لوهلة قد تصدق لكن القادم أقوى "كريستيانو رونالدو قد ينضم أيضا مقابل 900 مليون ريال برازيلي".

La fake news de Messi.

كما ذُكرت تصريحات لرئيس النادي ومدربه السابق في الخبر المنشور على صفحة الموقع الرسمي للنادي الأزرق.

وما هي إلا دقائق حتى أزيل الخبر من الموقع الرسمي تبعه بيانا يوضح ما حدث "نادي كروزيرو عانى من اختراق، ورغم ذلك تم التحكم سريعا ومسح الخبر".

وأتم البيان "النادي يعلن أنه لا معلومات تم تسريبها والأمر يعود لاختراق الموقع ويتم التحقيق في ذلك".

قبل يومين فقط من الاختراق طلب الأرجنتيني أرييل كابرال لاعب وسط الفريق انضمام ميسي له لمساعدة الفريق في الدرجة الثانية البرازيلية قائلا: "سيكون من الرائع رؤيته بالقميص الأزرق".

كروزيرو أحد أكبر الأندية البرازيلية هبط بنهاية موسم 2019 للدرجة الثانية البرازيلية لأول مرة في تاريخه في ظل معاناة النادي من مشاكل إدارية ومالية جمة.

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