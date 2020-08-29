طارق العشري.. أكثر مدرب مصري تفوق على الأهلي

يتجدد الموعد يوم السبت بين طارق العشري والأهلي مع انطلاق مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، وهي المواجهة التي ترجح فيها كفة المارد الأحمر بقوة رغم خسارته مرات عديدة أمام مدرب المصري.

المدير الفني الذي استطاع الظفر بلقبين على حساب الأهلي يتأهب لنزال جديد ضد رفاق وليد سليمان على ملعب برج العرب.

مواجهة السبت ستكون الـ29 للعشري ضد الأهلي، تفوق الأخير في أكثر من نصف المباريات، 17، لكنه تلقى الهزيمة أمام المدرب الأسبق لوادي دجلة والمقاولون العرب 6 مرات.

وهو ما لم يحققه أي مدرب مصري آخر منذ عام 2000!

في آخر 20 عاما أكثر مدرب مصري تفوق في مباريات على الأهلي هو طارق العشري البالغ عمره 55 عاما.

في تلك الحقبة الزمنية استطاع 9 مدربين الفوز على الأهلي أكثر من مرة واحدة، هم محسن صالح ومحمود أبو رجيلة وطه بصري وعلاء عبد العال ومحمد رضوان وحسن شحاتة وطارق العشري وحلمي طولان وحسام حسن.

أكثرهم هو العشري الذي هزم الأهلي مع 3 أندية مختلفة هي الحدود وإنبي والأهلي المنتمي لبنغازي الليبية.

أول فوز أقصى به الأهلي من ثمن نهائي كأس مصر موسم 2008-2009، وبعد 6 أشهر توج على حساب الفريق الأحمر بكأس السوبر.

توجته ركلات الترجيح بكأس مصر 2009-2010 أمام حسام البدري، وتفوق ذهابا وإيابا مع الأهلي الليبي في دوري أبطال إفريقيا 2014.

وآخر انتصار للعشري على الأهلي يعود إلى 5 سنوات ونصف، حين حسم هدف محمود قاعود الانتصار لإنبي على رجال المدرب خوان جاريدو.

بعد هذا الفوز خسر العشري 4 مرات في 7 مباريات ضد الأهلي.

أجاد لاعب الاتحاد السكندري السابق كثيرا ضد الأهلي، لكن إجمالا كانت الغلبة للمارد الأحمر.

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