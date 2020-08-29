آس: ميسي يدرس عدم حضور الفحص الطبي لـ برشلونة يوم الأحد

السبت، 29 أغسطس 2020 - 09:37

كتب : نادر عيد

ميسي

لمزيد من الضغط على إدارة النادي، ولأنه أرسل فاكسا يطلب فيه الرحيل وفقا لتقارير، قالت صحيفة آس الإسبانية يوم السبت إن ليونيل ميسي أيقونة برشلونة يفكر في عدم الذهاب لإجراء الفحص الطبي الخاص بالفريق يوم الأحد.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

ومن المفترض أن يخضع لاعبو برشلونة لفحص طبي يوم الأحد للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا قبل أن يبدأوا الاستعداد للموسم الجديد بالتدرب يوم الإثنين تحت قيادة المدير الفني الجديد رونالد كومان الهولندي.

وفي وقت سابق كتبت ماركا الإسبانية أنه رغم رغبة ميسي في الرحيل عن الفريق إلا أنه ملتزم بالذهاب إلى التدريبات حتى يحسم أمره مع النادي الكاتالوني.

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لكن تقول آس الآن إن النجم الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما يفكر في عدم حضور الفحص الطبي والتدريبات، وأشارت إلى أن فريقه القانوني سمح له بذلك لأنه يرى أن العلاقة التعاقدية مع برشلونة انتهت بمجرد إرساله لفاكس يطلب فيه الرحيل.

وبالتالي ميسي ليس مطالبا بحضور التدريبات.

بات ساحر الأرجنتين حديث الساعة في الإعلام الرياضي مع التكهنات بوجهته المقبلة في ظل رغبته في إنهاء قصته الأسطورية مع فريق بلاوجرانا.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية يوم الجمعة أن والد ميسي أخبر مسؤول نادي باريس سان جيرمان أن نجله يفضل "ناديا آخر"، وعلى الأرجح هذا النادي هو مانشستر سيتي الذي تزعم تقارير أنه يفكر في الاستغناء عن 3 لاعبين لانتداب ميسي.

وكتبت ليكيب أيضا أن يوفنتوس يفكر في دخول سباق الحصول على ميسي.

وعلى الجانب الآخر، قالت صحيفة بيروديكو الكاتالونية إن ميسي طلب الاجتماع بإدارة برشلونة للاتفاق على رحيله بشكل ودي دون اللجوء إلى نزاع.

وأوضحت تقارير أن إدارة برشلونة ترفض تماما رحيل اللاعب وتسعى لإقناعه بالبقاء.

أيام مثيرة مقبلة في سوق الانتقالات مع اقتراب خروج ميسي من بيته الذي قضى بين جدرانه 19 عاما.

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