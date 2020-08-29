إل شيرينجيتو: هذا ما قاله ميسي نصا لـ جوارديولا

السبت، 29 أغسطس 2020 - 11:39

كتب : نادر عيد

ميسي - جوارديولا

زعم كريستوبال سوريا مذيع البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير إل شيرينجيتو معرفته بما قاله ليونيل ميسي أيقونة برشلونة لبيب جوارديولا مدربه السابق والمدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال سوريا عبر البرنامج إن ميسي قال نصا لجوارديولا:"أريد الفوز بالكرة الذهبية في العامين المقبلين، وأستطيع تحقيق ذلك معك فقط".

بات ساحر الأرجنتين حديث الساعة في الإعلام الرياضي مع التكهنات بوجهته المقبلة في ظل رغبته في إنهاء قصته الأسطورية مع فريق بلاوجرانا.

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وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية يوم الجمعة أن والد ميسي أخبر مسؤول نادي باريس سان جيرمان أن نجله يفضل "ناديا آخر"، وعلى الأرجح هذا النادي هو مانشستر سيتي الذي تزعم تقارير أنه يفكر في الاستغناء عن 3 لاعبين لانتداب ميسي.

بينما قالت دايلي ميل الإنجليزية إن مكالمة ميسي وجوارديولا جرت مباشرة بعد خسارة برشلونة القاسية بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن جهتها، كتبت ليكيب أن يوفنتوس يفكر في دخول سباق الحصول على ميسي.

وفي سياق آخر قالت صحيفة بيروديكو الكاتالونية إن ميسي طلب الاجتماع بإدارة برشلونة للاتفاق على رحيله بشكل ودي دون اللجوء إلى نزاع.

وأوضحت تقارير أن إدارة برشلونة ترفض تماما رحيل اللاعب وتسعى لإقناعه بالبقاء.

أيام مثيرة مقبلة في سوق الانتقالات مع اقتراب خروج ميسي من بيته الذي قضى بين جدرانه 19 عاما.

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