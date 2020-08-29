ستويتشكوف عن ميسي: نركل أفضل لاعب في التاريخ.. إدارة برشلونة تؤجج النار بالصحفيين

السبت، 29 أغسطس 2020 - 11:15

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

وجه هريستو ستويتشكوف نجم برشلونة وبلغاريا السابق نقدا لاذعا لإدارة النادي الإسباني مع اقتراب رحيل ليونيل ميسي أيقونة الفريق.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال ستويتشكوف لقناة TUDN المكسيكية:"نحن نحذف أسطورة، نركل أفضل لاعب في التاريخ. نلطخ اسمه وشخصيته".

واستمر ستويتشكوف المتوج بـ13 لقبا مع فريق بلاوجرانا "لا أعرف لماذا يحدث ذلك مع لاعبين صنعوا تاريخا للنادي، هل يعتقدون أننا نريد الاستيلاء على الرئاسة منهم؟ لا أعرف لماذا يفعلون ذلك".

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وأتم "هذه الإدارة أفسدت كل شيء، يبدو أنهم يريدون إثارة الجمهور على اللاعبين، يدفعون لصحفيين لسكب الزيت على النار".

ومنذ أيام اقتحم أشخاص ملعب كامب نو مطالبين خوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، بالاستقالة من أجل استمرار ميسي مع الفريق.

وتشير التقارير إلى اقتراب رحيل الساحر الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما والوجهة الأقرب هي مانشستر سيتي.

لكن لم يصل اللاعب إلى اتفاق بعد مع إدارة برشلونة نظرا لأن عقده يمتد إلى 2021 والشرط الجزائي به يقدر بـ700 مليون يورو.

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