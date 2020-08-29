لا جازيتا ديللو سبورت: كونتي يفضل أصحاب الخبرات على تونالي.. وفاليرو يرحل عن إنتر

طلب أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر إدارة النادي في ضم أصحاب الخبرات أرتورو فيدال ونجولو كانتي عوضا عن ضم ساندرو تونالي لاعب بريشيا.

دربي ميلانو بدأ بين قطبي المدينة على موهبة إيطاليا والمُلقب بـ "بيرلو الجديد" شهدت فيه الساعات الأخيرة تفوق القطب الأحمر. (طالع التفاصيل)

كونتي عقد اجتماعا مع سيتفان زيهانج لبحث الخطة الأفضل للنادي في سوق الانتقالات إذ يبحث عن لاعبين أكثر خبرة وقيادة ونضجا عن أصحاب الموهبة.

يأتي ذلك في الوقت التي تشير في التقارير إلى قرب إنهاء إنتر ضم الصربي ألكسندر كولاروف من روما ليشغل مركز الظهير الأيسر مقابل 2 مليون يورو.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت إن كونتي يسعى لضم أرتورو فيدال من برشلونة وأيضا نجولو كانتي من تشيلسي، لكن على النادي بيع بعض اللاعبين لتوفير السيولة المادية.

كانتي انضم لـ تشيلسي في صيف 2016 تحت قيادة كونتي مقابل 35 مليون يورو ليحقق لقب الدوري الإنجليزي مع البلوز.

ويقترب كانتتي وفقا للتقارير من الانتقال لإنتر مقابل 50 مليون يورو، وسيكون الكرواتي مارسيلو بروزوفيش وروبرتو جاليارديني وحتى كريستيان إريكسن ضمن الأسماء المرشحة للرحيل.

ويبرز أيضا اسمي توماس بارتي من أتلتيكو مدريد، وتانجي ندومبيلي من توتنام على قائمة النيراتزوري، في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات مع بريشيا بشأن ضم ساندرو تونالي.

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وفي السياق ذاته أعلن بورخا فاليرو متوسط ميدان إنتر رحيله عن الفريق بعد نهاية تعاقده.

فاليرو (35 عاما) خاض 25 مباراة الموسم المنصرم وسجل 3 أهداف فقط، ورغم إشادة كونتي به إلا أنه لم يحصل على عرض لتجديد تعاقده في جوسيبي مياتزا.

وكتب الإسباني عبر حسابه "كان شرفا لي ارتداء تلك الألوان، يحيا إنتر".

وخاض فاليرو 100 مباراة بقميص النيراتزوري وسجل 5 أهداف، ويرتبط حاليا بالعودة لـ فيورنتينا الذي ارتدى قميصه لـ 5 مواسم أو الانتقال لـ جنوى.

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