أحمد مرتضى: رمضان صبحي؟ عبد الله السعيد انضم لـ الزمالك وكل شيء وارد

السبت، 29 أغسطس 2020 - 01:18

كتب : FilGoal

رمضان صبحي

رفض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك الإجابة على سؤال حول وجود رغبة من ناديه في ضم لاعب الأهلي السابق رمضان صبحي.

وتحدث أحمد مرتضى لقناة "النهار" ردا على إمكانية انضمام رمضان صبحي للزمالك قائلا: "أنا لا أدير ملف التعاقدات".

قبل أن يستدرك "لكن عبد الله السعيد انضم للزمالك، كل شيء وارد فنحن في عصر الاحتراف".

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ورحل رمضان صبحي عن الأهلي بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي ورفضه الانضمام بشكل نهائي مفضلا عرض بيراميدز.

ولكن حتى الآن لم ينجح بيراميدز في التوصل لاتفاق مع هدرسفيلد لشراء اللاعب بشكل نهائي.

وعن رغبة الزمالك في تكريم لاعبه ولاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا قبل لقاء القمة الأخير قال: "مؤمن نعتبره من أبناء النادي رغم قضائه فترة قصيرة معنا".

وأتم أحمد مرتضى "بعيدا عن الأهلي والزمالك فهو إنسان وأشكر أمير مرتضى على دعوته لمؤمن لتكريمه قبل لقاء القمة الماضي".

رمضان صبحي الزمالك
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