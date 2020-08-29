جوميز بعد رحيله عن الإسماعيلي: ديسابر أبلغني أن الفريق يعاني بسبب بيع نجومه

السبت، 29 أغسطس 2020 - 10:49

كتب : ياسر الشريف

ديدييه جوميز

قال ديدييه جوميز المدرب الراحل عن الإسماعيلي إنه وجد في النادي ما أخبره به مواطنه الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني الأسبق للدراويش.

وصرح جوميز عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الجمعة "ديسابر عرفني كل تفاصيل الإسماعيلي، وجدت ما قاله فور وصولي للنادي، منها أن الفريق غير مستقر لأنه يبيع نجومه باستمرار".

وتمنى جوميز التوفيق للإسماعيلي مشيرا "لم أتعرض للظلم بإقالتي فأنا من يتحمل مسؤولية التعادل في آخر مباراتين. غياب اللاعبين الأجانب أثر كثيرا على النتائج. استأنفنا الدوري دون 5 لاعبين من القوام الأساسي".

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واستمر جوميز الذي قاد الإسماعيلي منذ يناير الماضي "الفريق بحاجة إلى الاستقرار والوقت ليسترد هويته، لابد من حلول هجومية بعدما وجدنا غايتنا في (فخر الدين) بن يوسف و(باتريك) كادو. الفريق لديه عناصر قادرة على قيادته للنجاح، فلهذا فاز على الرجاء رغم أن الأخير أقوى".

وأتم "النادي طالبني بالتركيز على البطولة العربية أكثر من الدوري. أنصح الإسماعيلي بعدم التفريط في باهر المحمدي لأنه مدافع صلب يصعب تعويضه، لم يحدثني بشأن عروض سواء من الأهلي أو فريق آخر".

قاد جوميز الإسماعيلي في 9 مباريات، فاز في 2 منها وخسر 3 مرات.

وينتظر الإسماعيلي تحديد موعد إياب نصف نهائي البطولة العربية بعدما فاز ذهابا في ملعبه على الرجاء المغربي بهدف بن يوسف.

وتفوق الإسماعيلي على مضيفه طنطا بنتيجة 3-1 في الدوري يوم الخميس في أول مباراة للمدرب أدهم السلحدار.

ويستعد الدراويش لمواجهة ضيفه الاتحاد يوم الإثنين في الجولة 23 من الدوري.

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