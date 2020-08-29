10 رسائل من أمير مرتضى.. عن ساسي وأزمة التحاليل و"تأخر الفيديو سبب عدم المنافسة على الدوري"

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك عدة رسائل عن خسارة فريقه أمام المقاولون العرب وكذلك أزمة تحاليل فيروس كورونا الأخيرة.

وتحدث أمير مرتضى عبر قناة نادي الزمالك، وينقل FilGoal.com أبرز 10 رسائل منه، نصا كما جاءت.

وجاء رسائل أمير مرتضى على النحو التالي:

** المقاولون فريق اجتهد وانتصر علينا والكرة "مكسب وخسارة" وباركنا لهم. تلك هي الكرة والرياضة بشكل عام. المقاولون خسر قبل مواجهتنا أمام أسوان، ونحن انتصرنا على الأهلي، تلك هي الرياضة.

** مجلس الإدارة يدعمنا بشكل مميز ويعلم جيدا خطة المدرب والجهاز وأهدافنا بأننا نستفيد من مباريات الدوري من أجل الإعداد لبطولة إفريقيا.

** طلب مرتضى منصور الوحيد بعد معرفته بأهدافنا، كان الانتصار على الأهلي لأن الدوري أصبح بلا مذاق مع فترة التوقف الطويلة إلى جانب التغييرات العديدة على الكرة، طلب رئيس النادي كان الانتصار على الأهلي وإثبات أن الزمالك لا يهرب من أي أحد.

** أندهش من الأخبار الكاذبة التي تُقال على الزمالك وأسعد بها أيضا، لأن مثل تلك الأمور تجعل كل لاعبي الفريق يتحدون ويعلمون جيدا بأن هناك من يرغب في هدم استقرار الفريق.

** كنا نعلم أن تلك الأخبار ستخرج عقب انتصارنا على الأهلي من أجل ضرب استقرار الفريق.

** ساسي متبقي في عقده سنة كاملة مع الزمالك، كيف يخرج الحديث عن وجود مفاوضات معه من الأساس من أي فريق. اللاعب لا يعرف أي شيء عما يُقال وكذلك النادي الذي يملك اللاعب. وكيل ساسي كشف سابقا رغبة اللاعب في التجديد وأيضا تحدث عن سبب تأجيل ذلك وهو بطولة إفريقيا إلى جانب استمرار عقده لمدة سنة.

** المنافسة على المركز الثاني؟ لولا توقف الدوري وأزمة كورونا والاعتماد على تقنية الفيديو في وسط الموسم وليس منذ بدايته، لكان الزمالك ينافس على الدوري.

** اتحاد الكرة خالف وعده بتطبيق تقنية الفيديو قبل بداية الموسم، وطبقها في وسط الموسم بعد ما أصبح الفارق للأهلي 18 نقطة والكل يعلم كيف حدث ذلك.

** أتمنى من اتحاد الكرة تواجد تقنية الفيديو في كل المباريات، لأننا فوجئنا في لقاء نادي مصر في الشوط الثاني بتعطل تقنية الفيديو وقيل إن الحكم أخبرنا بذلك، وهذا لم يحدث.

** التزمنا بالبروتوكول الخاص بمسحة كورونا وفوجئنا بتغيير ذلك والاعتماد على تحاليل الدم،وتلك التحاليل تُخرج 7-8 حالات إيجابية وهي غير دقيقة بالمرة. هناك حالة استياء كبيرة من كافة الأندية، ونحن وافقنا على العودة بعد الحصول على الضمانات الطبية، والآن فوجئنا من الأساس بتغيير شركة التحاليل وأصبحت شركة استادات هي المسؤولة. نريد فهم ما يحدث وعلى اتحاد الكرة احترام عقولنا.

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