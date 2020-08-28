"هاتريك" ديباي يقلب تأخر ليون أمام ديجون إلى انتصار عريض

فاز أوليمبيك ليون على ضيفه ديجون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

ديجون تقدّم أولا في النتيجة بالدقيقة 14، لكن ممفيس ديباي تعادل لـ ليون في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

ليون تمكّن من تسجيل هدفين سريعين في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بواسطة ويزلي لاوتوا أولا بالخطأ في مرماه، ثم عن طريف ديباي الذي سجل هدفه الشخصي الثاني.

قبل أن يختتم ديباي الأهداف في الدقيقة 66 من ركلة جزاء جديدة.

ليحصد ليون أول 3 نقاط في المسابقة، بعد أن تأجلت مباراته في الجولة الأولى أمام مونبلييه.

الظهور كان الأول لـ ليون محليا منذ إنجازه القاري المبهر بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج على يد بايرن ميونيخ، بعد الإطاحة بـ يوفنتوس ومانشستر سيتي.

أما ديجون فتلقى خسارته الثانية وظل دون أي رصيد في المركز 19 –قبل الأخير-.

وغاب عن المباراة حسام عوار نجم ليون بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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