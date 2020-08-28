موندو ديبورتيفو: "لأن الفضل يعود للمصري دائما".. ماني لا يمانع الانتقال إلى برشلونة

عندما يلمِّح أحد أمامه بالانتقال إلى برشلونة، ترتسم الابتسامة على وجه ساديو ماني.. هكذا بدأت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية تقريرها.

الصحيفة المُقرّبة من برشلونة ذكرت أن ماني يعد خيارا مطروحا لـ برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

التقرير يستند في الأساس على تولي رونالد كومان مقاليد الحكم في برشلونة، وهو المدرب الذي أشرف على تدريب ماني في ساوثامبتون سابقًا، وقاده في 75 مباراة، وسجّل معه السنغالي 25 هدفا، وصنع 14، ونال الإعجاب لينتقل إلى ليفربول لاحقا.

ماني عاشق بالفعل لـ برشلونة منذ حقبة رونالدينيو، والجناح السنغالي منفتح للغاية على فكرة تغيير الأجواء بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي بقميص ليفربول.

ولذا، فلا يمانع ماني اللعب في كامب نو، ولا يرى الانتقال إلى برشلونة بمثابة القفز نحو الهاوية، بل على النقيض، هو ينظر إلى النصف المليء من الكوب، ومتفائل دائما خصوصا مع قدوم كومان وبدء عملية التغيير في الفريق.

ماني حقق الكثير من النجاحات في إنجلترا ونال احترام الجميع، لكنه يبحث عن المزيدة.

علاقته بمدربه الحالي يورجن كلوب جيدة، لكنها ليست مثلما كانت في السابق.

وفقا للصحيفة الكتالونية، فـ ماني أدى الموسم الماضي أفضل من محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، ورغم ذلك لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه في التتويج بالدوري الإنجليزي.

التقرير يواصل قائلا إن ماني يعمل بجد ويكدح كثيرا، لكن الفضل يعود دائما للاعب المصري، أو إلى القائد جوردان هندرسون.

وبالتالي، فإن ماني في الخلفية، ولا يحظى باهتمام إعلامي كبير، وهذا يبقيه بعيدا عن الترشيحات للجوائز الفردية الكبيرة.

الصحيفة أفادت أن صفقة مماثلة لن تكلف برشلونة أقل من 120 مليون يورو، وهو مبلغ كبير على النادي الكتالوني الذي أنفق كثيرا في السنوات الماضية.

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