البيريوديكو الكتالونية: ميسي يطلب الاجتماع بإدارة برشلونة لحسم رحيله وديا.. ورد قوي

طلب ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، الاجتماع بإدارة النادي من أجل بحث سُبل مغادرته بشكل ودي، والرد جاء قويا.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

صحيفة "البريوديكو" الصادرة في كتالونيا، ذكرت أن ميسي يريد المغادرة بشكلٍ ودي، وتجنُب أي حرب مع الإدارة.

وأفاد التقرير أن ميسي غيّر استراتيجيته للخروج من برشلونة بعد فاكس الثلاثاء الناري، وقرر اللجوء إلى الاجتماع لتباحث إمكانية مغادرته.

Messi tiende la mano al Barça para una salida amistosa https://t.co/eUN6vbdq78 — El Periódico (@elperiodico) August 28, 2020

ميسي بات يتفهّم انه من الصعب رحيله عن برشلونة مجانا، وفي نفس الوقت استحالة دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

لكن رد إدارة برشلونة على طلب ميسي بالاجتماع جاء قويًا، ونصه: "إما أن نجتمع لتجديد العقد، أو ليس هناك ما نتفاوض بشأنه".

إدارة برشلونة متمسكة بموقفها في عدم بيع ميسي، ويعتبرونه غير قابل للانتقال، فإما أن يأتي أي نادٍ مبلغ الـ700 مليون يورو، أو سيستمر ميسي في برشلونة.

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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