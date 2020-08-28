ذا أثليتك: أرسنال مستعد لبيع إيمي مارتينيز.. لينو هو الحارس رقم 1

في تحول مفاجئ قد يحدث في سوق انتقالات نادي أرسنال الإنجليزي، لا يمانع الأخير من فكرة الاستغناء عن حارسه الأرجنتيني إيمي مارتينيز، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

إيميليانو مارتينيز النادي : أرسنال أرسنال

وكشفت شبكة ذا أثليتك الموثوقة استعداد أرسنال لبيع مارتينيز قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

على الرغم من أداء إيمي اللافت للنظر في نصف نهائي ونهائي كأس إنجلترا، إلا أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وفريقه التدريبي مازالوا يرون أن الألماني بيرند لينو هو الحارس رقم 1 في الفريق، وفقا لـ ذا أثليتك.

أرسنال حدد في السابق سعر 20 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن مارتينيز، ولكن وكلاء اللاعب يأملون انخفاض مطالب النادي المادية، وفقا للشبكة.

وأبدت بعض الأندية الإنجليزية وكذلك الإسبانية وتحديدا ريال بيتيس وفالنسيا، اهتمامها بضم حارس أرسنال، ولكن لم يتقدم أي أحد بعرض رسمي حتى اللحظة.

إذا رحل مارتينيز، سيدخل أرسنال سوق الانتقالات من أجل التعاقد مع حارس مرمى كبديل لـ لينو، وهنا يفكر النادي في ديفيد رايا حارس مرمى برينتفورد الإنجليزي.

إيمي مارتينيز صاحب الـ 27 عاما كان واضحا وصرح من قبل بأنه يرغب أن يكون الحارس رقم 1 في الفريق، وإلا سيرحل.

ويلعب مارتينيز في أرسنال منذ 2012 ويمتد عقده حتى صيف 2022، لكنه خرج في 6 إعارات مختلفة خلال هذه الفترة.

وشارك مارتينيز في 23 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، منها 9 فقط في الدوري كلها خاضها بعد إصابة لينو.

ولم يلعب مارتينيز أي مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين حتى اللحظة، واكتفى بالظهور مع منتخب الشباب.

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