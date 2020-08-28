ماركا: تمت.. أوسكار من ريال مدريد إلى إشبيلية

يقترب أوسكار رودريجيز لاعب ريال مدريد، من الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن الاتفاق تم بالفعل بين الناديين، ويتبقى فقط بعض المعاملات الورقية، مما يعني أن المفاوضات في مرحلتها الأخيرة.

ومن المُنتظر أن يوقّع أوسكار على عقدٍ يربطه بـ إشبيلية لمدة خمس سنوات مقبلة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ABC" النسخة الإشبيلية، أن الصفقة ستكلّف إشبيلية حوالي 16 مليون يورو.

كما أفاد التقرير أن ريال مدريد سيحتفظ بحق 25% من قيمة إعادة بيع اللاعب في المستقبل، حتى تكون له الكلمة الأولى في حسم مصيره إن أراد استرجاعه.

أوسكار (22 عاما) أحد ناشئي ريال مدريد، إذ انضم لصفوفه عام 2009، وخرج معارا في الموسمين الماضيين إلى صفوف ليجانيس، ويعد أفضل مُنفّذ للركلات الحرة في الدوري الإسباني.

ورغم هبوط ليجانيس الموسم الماضي، إلا أن أوسكار خطف الأنظار، وسجل 9 أهداف في 32 مباراة، بالإضافة إلى صناعته لهدفين، لينجح في الانضمام إلى صفوف منتخب إسبانيا باستدعاء من لويس إنريكي.

قرأ أيضا:

هل يعود اتحاد الكرة للمسحات بعد عينات إيجابية في تحليل الدم

ماذا قال والد ميسي لـ باريس سان جيرمان