ماركا: تمت.. أوسكار من ريال مدريد إلى إشبيلية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 18:33

كتب : FilGoal

أوسكار رودريجيز

يقترب أوسكار رودريجيز لاعب ريال مدريد، من الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن الاتفاق تم بالفعل بين الناديين، ويتبقى فقط بعض المعاملات الورقية، مما يعني أن المفاوضات في مرحلتها الأخيرة.

ومن المُنتظر أن يوقّع أوسكار على عقدٍ يربطه بـ إشبيلية لمدة خمس سنوات مقبلة.

أخبار متعلقة
رسميا – بعد أن أفقدوه وظيفته.. بارما يتعاقد مع ليفيراني لتدريبه ذا أثليتك: ليفربول لم يتواصل مع بايرن بشأن تياجو ألكانتارا إصابة حسام عوار بفيروس كورونا أس: تمت.. بيتيس يتوصل لاتفاق مع كلاوديو برافو

من جانبها، ذكرت صحيفة "ABC" النسخة الإشبيلية، أن الصفقة ستكلّف إشبيلية حوالي 16 مليون يورو.

كما أفاد التقرير أن ريال مدريد سيحتفظ بحق 25% من قيمة إعادة بيع اللاعب في المستقبل، حتى تكون له الكلمة الأولى في حسم مصيره إن أراد استرجاعه.

أوسكار (22 عاما) أحد ناشئي ريال مدريد، إذ انضم لصفوفه عام 2009، وخرج معارا في الموسمين الماضيين إلى صفوف ليجانيس، ويعد أفضل مُنفّذ للركلات الحرة في الدوري الإسباني.

ورغم هبوط ليجانيس الموسم الماضي، إلا أن أوسكار خطف الأنظار، وسجل 9 أهداف في 32 مباراة، بالإضافة إلى صناعته لهدفين، لينجح في الانضمام إلى صفوف منتخب إسبانيا باستدعاء من لويس إنريكي.

قرأ أيضا:

هل يعود اتحاد الكرة للمسحات بعد عينات إيجابية في تحليل الدم

ماذا قال والد ميسي لـ باريس سان جيرمان

أوسكار رودريجيز ريال مدريد ليجانيس إشبيلية
نرشح لكم
أخر الأخبار
طلعت يوسف لـ في الجول: استبدال المسحات بتحليل دم تهريج لن نسمح به 10 دقيقة | الدوري المصري
البيريوديكو الكتالونية: ميسي يطلب الاجتماع بإدارة برشلونة لحسم رحيله وديا.. ورد قوي 21 دقيقة | أوروبا
ذا أثليتك: أرسنال مستعد لبيع إيمي مارتينيز.. لينو هو الحارس رقم 1 26 دقيقة | أوروبا
مرتضى يطلق اسم وزير الرياضة على مجمع الصالات.. وإشادة بالإنشاءات الجديدة في الزمالك 39 دقيقة | مصر
ماركا: تمت.. أوسكار من ريال مدريد إلى إشبيلية 56 دقيقة | أوروبا
رسميا – بعد أن أفقدوه وظيفته.. بارما يتعاقد مع ليفيراني لتدريبه ساعة | أوروبا
ذا أثليتك: ليفربول لم يتواصل مع بايرن بشأن تياجو ألكانتارا ساعة | أوروبا
إصابة حسام عوار بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد
قد ينال إعجابك