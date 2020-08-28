رسميا – بعد أن أفقدوه وظيفته.. بارما يتعاقد مع ليفيراني لتدريبه

أعلن نادي بارما عن تعاقده مع فابيو ليفيراني لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وذكر النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي أن ليفيراني وقّع على عقدٍ يربطه بالفريق لمدة موسمين مقبلين.

ومن المُنتظَر أن يتم تقديم ليفيراني لوسائل الإعلام الأسبوع المقبل.

ليفيراني (44 عاما) يمتلك 3 مباريات دولية مع إيطاليا كلاعب، وارتدى قمصان عدة أندية إيطالية أهمها لاتسيو وفيورنتينا.

كمدرب، بدأ ليفيراني مسيرته في جنوى، ثم لايتون أورينت الإنجليزي، ثم عاد إلى إيطاليا من بوابة تيرنانا، واستقر به الحال في ليتشي عام 2017.

في ليتشي، صنع ليفيراني سمعته، وقاد الفريق من القسم الثالث إلى القسم الأول بعد غياب 7 سنوات، لكنه أقيل بعد هبوط الفريق في نهاية الموسم الماضي بالجولة الأخيرة على يد بارما، فريقه الجديد للمصادفة.

واحتل بارما المركز 11 في الدوري الإيطالي الموسم الماضي برصيد 49 نقطة.

ويأتي ليفيراني إلى بارما لتعويض روبيرتو دافيرسا المقال بنهاية الموسم الماضي بعد 4 سنوات كمدرب للفريق.

قرأ أيضا:

هل يعود اتحاد الكرة للمسحات بعد عينات إيجابية في تحليل الدم

ماذا قال والد ميسي لـ باريس سان جيرمان