أس: تمت.. بيتيس يتوصل لاتفاق مع كلاوديو برافو

بات كلاوديو برافو على وشك الانتقال رسميا إلى صفوف ريال بيتيس بحسب عدة مصادر إسبانية.

صحيفة "أس" الصادرة في مدريد، وصحيفة "ABC" نسخة إشبيلية، ذكرتا أن برافو توصّل لاتفاق كامل مع إدارة بيتيس، للانتقال إلى صفوفه، في انتظار الإعلان الرسمي الوشيك.

ليصير برافو ثاني صفقات بيتيس الصيفية بعد الظهير الأيمن مارتين مونتويا الذي قدم من برايتون هوف ألبيون قبل أيام قليلة، تحت قيادة المدرب الجديد مانويل بيليجريني.

ومن المنتظَر أن يكون برافو الحارس الأساسي لـ بيتيس، ليتحوّل جويل روبليس إلى حارس ثانٍ.

وينضم برافو إلى بيتيس في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

برافو (37 عاما) يمتلك خبرة طويلة في الملاعب الإسبانية، إذ لعب في صفوف ريال سوسيداد بين 2006 و2014، قبل أن ينتقل إلى برشلونة ويقضي في صفوفه موسمين مميزين.

في 2016، تحوّل برافو إلى مانشستر سيتي مقابل 18 مليون يورو، وخاض معه إجمالا 61 مباراة، وقضى أغلب الوقت في ظل البرازيلي إيديرسون مورايش.

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