عبد الحفيظ: سلبية جميع تحاليل الأهلي قبل مواجهة المصري

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 17:51

كتب : حسام نور الدين

الأهلي يجري تحليل دم بدلا من المسحة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن سلبية جميع التحاليل الطبية التي خضع لها أفراد الفريق قبل مواجهة المصري.

ويواجه الأهلي نظيره المصري غدا السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 23 للدوري المصري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والجهاز الإدارة تحليل دم عقب المران الصباحي الذي أقيم يوم أمس على ملعب مختار التتش.

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وتعد هذه التحاليل بديلة للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وفقا لما أقره الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 59 نقطة.

فيما يتواجد المصري في المركز 14 برصيد 22 نقطة.

وكان الأهلي قد انتصر في المباراة الماضية على الجونة بهدف دون رد في الوقت القاتل من توقيع مروان محسن.

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