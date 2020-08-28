كادينا كوبي: خطوة واحدة تفصل ماريانو عن مغادرة ريال مدريد إلى بنفيكا

يواصل ريال مدريد مساعيه تحقيق هدفه الأول في سوق الانتقالات الصيفية، وهو بيع لاعبيه غير المرغوب فيهم، وأحد هؤلاء هو ماريانو دياز.

إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد توصّل لاتفاق بالفعل مع نظيره بنفيكا البرتغالي، لإعارة ماريانو لمدة موسم، مع إمكانية الشراء في نهاية فترة الإعارة.

الإذاعة ذكرت أنه رغم اتفاق الناديين، فإن ماريانو لا يرغب في مغادرة ريال مدريد، ويرغب في التنافس مع لوكا يوفيتش على مقعد المهاجم الثاني في الميرنجي.

💥 Informa @melchorcope 🤝 @RealMadrid y @SLBenfica han llegado a un acuerdo para la cesión de @marianodiaz7 ❗Falta el OK del jugador para cerrar la operación https://t.co/s3FZcr3wU2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 28, 2020

التقرير ذكر أن ماريانو يتقاضى 4 ملايين يورو سنويا في ريال مدريد، وهو ما لا يمانع بنفيكا دفعه للاعب سعيًا لإقناعه.

وفي تقرير منفصل، من صحيفة "O Joge" البرتغالية واسعة الانتشار، ذُكر أيضا أن ريال مدريد وبنفيكا توصلا لاتفاق لانتقال اللاعب معارًا.

لكن ما جاء مختلفا في هذا التقرير، هو التفاصيل المالية.

الصحيفة البرتغالية قالت إن ماريانو يتقاضى أربعة ملايين ونصف المليون يورو في ريال مدريد، وأنه يطالب بنفيكا بالحصول على خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد حال انتقاله إليهم.

التقرير ذكر أيضا أن الإعارة لو تمت، ستكون مجانية ولن يتقاضى ريال مدريد مقابلها شيئا، وإنما سيتخلّص فقط من عبء راتب المهاجم الدومينيكاني.

بنفيكا كان في مفاوضات جادة مع إدينسون كافاني المهاجم السابق لـ باريس سان جيرمان على انتقاله في صفقة حرة، لكن هداف منتخب أوروجواي طالب بثمانية ملايين يورو سنويا، وهو ما رفضت إدارة بنفيكا تحمُله.

وهنا يبقى التساؤل، هل تُقيّم إدارة بنفيكا خدمات ماريانو بخمسة ملايين يورو سنويًا؟

ماريانو (27 عاما) من ناشئي ريال مدريد وتم تصعيده لفريقه الأول في موسم 2016\2017، قبل أن ينتقل إلى أوليمبيك ليون الفرنسي مقابل ثمانية ملايين يورو.

بعد تألقه مع ليون، اشتراه ريال مدريد في صيف 2018 مقابل 21 مليون يورو، وأهداه الرقم 7 التاريخي الذي حمله قبله الأسطورة كريستيانو رونالدو، لكنه تعرض لكثير من الإصابات وفشل في إثبات نفسه.

مع قدوم زين الدين زيدان، أراد المدرب الفرنسي الاستغناء عن ماريانو، خطوة لم تتم في الصيف الماضي، ليبقى اللاعب موسما كاملا مهمشا مع الفريق.

طوال 2019\2020، شارك ماريانو في 7 مباريات فقط بواقع 84 دقيقة، وسجل هدفا وحيدا كان في شباك برشلونة، وأنهاه مصابا بفيروس كورونا ليتغيّب عن مواجهة سيتي في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يعيش بنفيكا موسم انتقالات نشيطا، بعد استراجع المدرب جورجي جيسوس من صفوف فلامنجو.

بنفيكا تعاقد مع يان فيرتونخن من توتنام، ولوكا فالدشميدت من فرايبورك، وإيفرتون من جريميو، وبيدرينيو من كورينثيانز، وجيلبرتو من فلومينينسي.

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