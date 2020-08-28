كورييري ديللو سبورت: مستقبل إيجوايين يتحكم في هجوم روما ونابولي.. ويعمل لإعادة كين

لا يوجد نية لـ يوفنتوس لفسخ تعاقده مع جونزالو إيجوايين لكنهم يسعون لرحيله لإفساح المجال لضم البوسني إدين دجيكو من روما.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" فأن دجيكو ناقش مع روما فرص انتقاله إلى يوفنتوس، وإذا غادر فأن روما سيتعاقد مع البولندي أركاديوش ميليك من نابولي.

وأضاف التقرير أن روما توصل لاتفاق مع نابولي يُفعّل عندما يرحل قائد الذئاب إلى يوفنتوس.

وكشف التقرير أن دجيكو سيحصل على 7.5 مليون يورو في الموسم مع يوفنتوس.

دجيكو البالغ 34 عاما سجل 19 هدفا وصنع 14 مع روما في الدوري الإيطالي والأوروبي الموسم المنصرم، وصار رابع أفضل هداف في تاريخ النادي.

بينما ميليك البالغ 26 عاما سجل 14 هدفا فقط في جميع المسابقات وقاد الفريق لتحقيق لقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس بتسجيل الركلة الأخيرة في شباك جانلويجي بوفون.

وكل ذلك يتوقف على مستقبل إيجوايين في يوفنتوس، إذ أعلن أندريا بيرلو في مؤتمره الصحفي أنه خارج خططه للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

ويعد موقف الأرجنتيني معقدا لأن عقده يمتد حتى صيف 2021 وليس لدى يوفنتوس نية فسخ تعاقده كوّن إيجوايين سيحصل 9 مليون يورو مباشرة.

ويأمل يوفنتوس في بيع الـ "بيبيتا" صوب أحد أندية الدوري الإنجليزي في ظل اهتمام فولام ونيوكاسل ووست هام وأستون فيلا بخدماته.

ويعد الدوري القطري من أبرز الوجهات المحتملة للمهاجم البالغ 32 عاما لكنه رفض كل العروض المُقدمة له.

إيجوايين سجل 11 هدفا في 43 مباراة الموسم المنصرم مع يوفنتوس تحت قيادة ماوريسيو ساري وهو الأقل له تهديفيا منذ 2010-11 عندما سجل 13 هدفا مع ريال مدريد في جميع المسابقات.

وفي التوقيت ذاته بدأ يوفنتوس العمل مع مينو رايولا وكيل مويس كين مهاجم إيفرتون الإنجليزي لعودته مرة أخرى.

الدولي الإيطالي البالغ 20 عاما انضم لصفوف التوفيز مقابل 27.5 مليون يورو مطلع الموسم الماضي وسجل هدفين خلال 33 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويريد يوفنتوس إعادة مهاجمه على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء حسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت".

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