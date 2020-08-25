مؤتمر بيرلو: اتفقنا مع إيجوايين على رحيله.. وتحدثت مرتين مع رونالدو وديبالا لن يرحل

أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس رحيل لاعبه جونزالو إيجوايين خلال السوق الصيفية الجارية، كما شدد على استمرار باولو ديبالا نجم الوسط والهجوم مع الفريق.

وصرح بيرلو خلال المؤتمر الصحفي: "قررنا سويا مع جونزالو إيجوايين أنه سيرحل خلال هذا الصيف".

وواصل "جونزالو خارج مشروعنا ونحن مستعدون لرحيله، لقد منحنا الكثير لكن القصة يجب أن تنتهي".

وواصل "سامي خضيرة؟ سنقيم الموقف بعد شفائه من الإصابة".

ويتبقى في عقد كل من إيجوايين (32 عاما( وخضيرة (33 عاما) عام وحيد في تعاقدهما مع يوفنتوس، لكن وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي إيطاليا" فقد أنهى يوفنتوس عقد الثنائي.

وأعلن يوفنتوس تعيين بيرلو مدربا للفريق خلفا لماوريسيو ساري الذي أقيل من منصبه بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام ليون.

وواصل بيرلو حديثه للصحفيين قائلا: "أرغب في إعادة الحماس للفريق، أمر كنا نفتقر إليه في الفترة الأخيرة، طريقتي في كرة القدم ستكون فعالة مع الاستحواذ، كما أخبرت الفريق يوم أمس، أولا عليكم دائما أن تستحوذوا على الكرة، يجب أن تكون الكرة في حوذتنا".

وأكمل "حينما نخسر الكرة، علينا أن نستعيدها سريعا، تلك أهم القواعد التي سنلعب بها، على المستوى العقلي والنفسي، أن نعلم الفريق".

واسترسل "نظام اللعب أو الشكل ليس ثابتا، يمكننا اللعب بأربعة لاعبين في الدفاع أو ثلاثة، أحب تدوير الكرة، اللاعبون الذين يمكنهم التحرك ومن يرغبون في استعادة الكرة سريعا، الأمر به عامل نفسي، لذا قد يصبح طبيعيا خلال المباريات، اللاعبون يعرفون أن النظام يتغير من مباراة لأخرى".

وتابع "هل هناك بيرلو جديد في الفريق؟ هناك الكثير من اللاعبين الجيدين للغاية في الفريق".

وتطرق للحديث عن أرثر الوافد الجديد من برشلونة قائلا: "أعجبنا به كثيرا في برشلونة، إنه لاعب وسط يمكنه المشاركة في أكثر من مركز، اللاعبون أصحاب الجودة يفعلون ذلك، إنه قادر على فعل ذلك وسيكون مفيد للغاية على مدار الموسم".

يوفنتوس بدأ الاستعدادات للموسم الجديد 2020-2021 بداية من يوم الإثنين تحت قيادة بيرلو وجهازه المعاون الذي يتكون من 14 فردا.

وتطرق بيرلو للحديث عن رونالدو قائلا: "تحدثت معه منذ أيام قليلة، بعد ذلك تحدثنا في الملعب حول كل شيء، كل شيء مثل الأشخاص الطبيعيين، سيكون لدينا الوقت للحديث عن أمور بعينها وأمور تكتيكية وتقنية أخرى".

وواصل "ديبالا؟ لم يكن يوما متاح للرحيل خلال سوق الانتقالات، بالنسبة لي هو لاعب مهم وسيكون جزء من المشروع".

وعن علاقته باللاعبين قال بيرلو: "أصبحت مدربا لهم منذ يوم الإثنين، كان الأمر غريبا عليهم لأنني كنت زميلا لهم، لكنه ليس غريبا علي، أعرف الكثير من الأشخاص خاصة خارج الفريق، لذا شعرت بشعور جيد".

وردا على سؤال هل يمكن أن يلعب رونالدو وديبالا معا؟ قال: "نعمل في مجموعات صغيرة، لكنني أكرر، اللاعبون أصحاب الجودة والموهبة يمكنهم اللعب سويا طالما يضحون ويلعبون بإنكار للذات كجزء من المجموعة، كلما زادت الجودة كلما زادت فرصة الفوز للفريق".

وأضاف بيرلو: "ليس من الضروري أن أعقد معاهدة مع زملائي السابقين في الفريق داخل غرفة الملابس، يجب أن تكون لدينا الرغبة للعودة لتقديم التضحيات وجعل أنفسنا جاهزين للتضحية، بالنسبة لدوري الأبطال التي انتهت للتو، كان واضحا أن بايرن ميونيخ أقوى فريق، مجهز جيدا وأراد أن يستمر في المسيرة مضيفا له جودة رائعة، لديه كل شيء".

منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي تبدأ يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

طالع أيضا

استعدادات نصف نهائي الأبطال مستمرة رغم إصابات كورونا في الوداد

سلبية مسحة جميع عناصر فريق المصري