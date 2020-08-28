تيليجراف: ميلان يرغب في عودة بيجوفيتش مرة أخرى

يسعى ميلان لعودة الحارس البوسني أسمير بيجوفيتش مرة أخرى لصفوف النادي اللومباردي قبل انطلاق الموسم الجديد.

الحارس البالغ 33 قضى النصف الثاني من الموسم المنصرم بقميص ميلان على سبيل الإعارة من بورنموث الإنجليزي.

ويأمل ميلان وفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية ضم الحارس (33 عاما) بشكل نهائي من صفوف بورنموث.

يأتي ذلك عقب فسخ الإسباني بيبي رينا تعاقده مع ميلان وانضمامه لصفوف لاتسيو الإيطالي. (طالع التفاصيل).

ويبحث ميلان عن حارس يشغل الرقم 2 في قائمة الروسونيري خلف الشباب جانلويجي دوناروما.

ولعب بيجوفيتش مباراتين فقط بقميص ميلان في الموسم الماضي بعد إصابة دوناروما.

تعادل ميلان أمام فيورنتينا 1-1 والخسارة أمام جنوى بهدفين مقابل هدف قبل توقف النشاط الرياضي بشكل تام بسبب تفشي فيروس كورونا.

بيجوفيتش لعب في السابق لأندية بورتسموث، ولوفيير البلجيكي، وماكلسفيلد تاون، وبورنموث، ويوفيل تاون، وإبسويتش تاون، وستوك سيتي، وتشيلسي.

ويمتلك بيجوفيتش 61 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك.

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