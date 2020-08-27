رسميا - رينا يفسخ تعاقده مع ميلان وينتقل إلى لاتسيو

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي ضم الحارس الإسباني بيبي رينا في صفقة انتقال حر.

بيبي رينا النادي : ميلان لاتسيو

انتقال الإسباني البالغ 38 عاما يأتي بعدما فسخ تعاقده مع ميلان رغم تبقي موسم وحيد في العقد.

وانضم رينا إلى ميلان في صيف 2018 بصفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نابولي الإيطالي.

ولعب رينا 13 مباراة بقميص الروسونيري سكنت خلالها شباكه 16 هدفا وحافظ على نظافتها في 3.

ولعب الإسباني في النصف الأخير من الموسم المنصرم على سبيل الإعارة لـ أستون فيلا الإنجليزي وساهم في بقاء الفريق بالدوري في الجولة الأخيرة.

وأصبح لاتسيو ثالث نادي إيطالي يلعب له الإسباني بعد نابولي والذي خاض بقميصه 182 مباراة وحقق معه لقب كأس إيطاليا 2013-14.

وسبق أن ارتدى رينا قمصان برشلونة ثم ليفربول وفياريال وبايرن ميونيخ.

وعلى المستوى الدولي كان عضوا في المنتخب الإسباني الفائز بلقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

وسيكون رينا رابع إسباني في صفوف النسور بعد كل من لويس ألبرتو وجوني وباتريك تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.

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