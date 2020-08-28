منافس الزمالك.. تقرير: إصابة لاعب في الرجاء بفيروس كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 14:44

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

قالت صحيفة Le360 المغربية إن عبد الإله مدكور لاعب فريق الرجاء تبين إصابته بفيروس كورونا مما أدى إلى إلغاء مران الفريق اليوم الجمعة.

وأشارت وفقا لمصدر في مجلس إدارة النادي المغربي إلى أن الرجاء لم يطلب تأجيل مباراته ضد اتحاد طنجة المقرر إقامتها يوم الأحد في الجولة 26 من الدوري.

وكان مقررا أن يلعب الرجاء دربي الدار البيضاء ضد الوداد يوم الأربعاء لكن تأجلت المواجهة بعدما تبين إصابة عدد من عناصر الأخير بفيروس كورونا.

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وسيخضع عناصر الرجاء لفحص طبي يوم السبت للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

ومنذ استئناف الدوري المغربي بعد توقفه بسبب كورونا خاض الرجاء 7 مباريات فاز في 5 منها ولم يخسر.

ويتصدر الرجاء ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن الوداد وخاض الأول مباراة أكثر من الأخير.

ويستعد الرجاء لمواجهة ضيفه الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في 25 سبتمبر المقبل وبعد أسبوع يخوض الإياب في القاهرة.

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