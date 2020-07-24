مالك بريشيا: سأنفذ وعدي لـ تونالي.. وأتقاسم اللوم مع بالوتيلي بنسبة 50%

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 13:50

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - ساندرو تونالي - بريشيا

اعترف ماسيمو تشللينو مالك نادي بريشيا الإيطالي أنه سينفذ وعده ببيع ساندرو تونالي في الصيف الجاري ونادم على ضم ماريو بالوتيلي.

ساندرو تونالي

النادي : بريشيا

ماريو بالوتيلي

النادي : بريشيا

بريشيا

بريشيا هبط بشكل رسمي بعدما تلقى خسارة من ليتشي في الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي، إذ يحل في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

تشللينو قال لصحيفة "كورييري دي بريشيا" الإيطالية: "أنا مصدوم صدقوني".

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وتابع "لست مستاءً من الحكم، لأن هذا الموسم كان عذابا لا ينتهي ولم يمكنني الانتظار حتى ينتهي، أنا مقاتل لكن لا يمكنني نفى الشعور بالتعب".

وعن ضم ماريو بالوتيلي لصفوف الفريق قال: "هذا الفريق بُنى بحماس من أجل التأهل للدوري لكنني لم أحم كيمياء الفريق بما فيه الكفاية، لذلك دمرته".

وواصل "طاردت نجما في السماء وأعطيت عنيا من الفريق وكنا قادرين على البقاء دون بالوتيلي، لقد أخطى ونتقاسم اللوم 50% لكل منا، اعتقدت أنه سيساعدنا، لكن توقعنا لم يكن لها أساس من الصحة".

بالوتيلي رغم تسجيله 5 أهدافا إلا أنه لم يخص أي مباراة منذ عودة النشاط بسبب مشاكله مع الإدارة.

وعن ساندرو تونالي: "لقد وعدته وسأحفظ وعدي، لقد قضى هنا موسمين".

وأتم "عانى من مشاكل عضلية قبل التوقف، وعانى من حمل الفريق على أكتافه، لذلك بإمكانه الرحيل، لكنني آسف لن نبيع لاعبا آخر".

تونالي ارتبط اسمه بالانتقال إلى إنتر ويوفنتوس وميلان مؤخرا، والنيراتزوري هو الأكثر جدية في ضمه وفقا للتقارير (طالع التفاصيل).

لاعب الوسط البالغ 20 عاما شارك في 31 مباراة وسجل هدفا وصنع 7 في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

بريشيا الدوري الإيطالي ماريو بالوتيلي ساندرو تونالي
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