الصفقة الخامسة – من باريس إلى لندن.. تياجو سيلفا يوقع لـ تشيلسي

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 13:23

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا - تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم البرازيلي تياجو سيلفا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم المدافع بالعودة لـ ميلان أو الانتقال لصفوف فيورنتينا الإيطالي، إلا أن الفريق اللندني حسم المفاوضات بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجرى البرازيلي فحصا طبيا أمس ووقع على العقد يمتد لموسم واحد مع وجود بند يتيح تجديد التعاقد لموسم آخر.

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وقال سيلفا البالغ 35 عاما عبر موقع تشيلسي الرسمي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي. يسعدني أن أكون جزءا من تشكيل فرانك لامبارد المثير للموسم المقبل وأنا هنا للفوز بالألقاب".

وتابع "أراكم قريبا مع جماهير تشيلسي، وأتطلع إلى اللعب في ستامفورد بريدج قريبا".

وقالت مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي: "يسعدنا أن نتمكن من إضافة لاعب أثبت أوراق اعتماده العالمية إلى فريقنا".

وأتمت "بعد أداء على أعلى مستوى لسنوات عديدة، ليس لدينا شك في أن خبرته وجودته ستكمل العديد من المواهب المثيرة التي لدينا بالفعل هنا".

وأصبح سيلفا خامس صفقات البلوز الصيف الحالي والثالث دفاعيا بعد حكيم زياش وتيمو فيرنر وبن تشيلويل ومالانج سار.

وخاض تياجو سيلفا مباراته الأخيرة مع سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ والتي خسرها بهدف دون رد.

سيلفا البالغ من العمر 35 عاما انضم لصفوف باريس سان جيرمان عام 2012 قادما من ميلان الإيطالي.

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