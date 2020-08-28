مدرب الإسماعيلي: الرهان الآن على استمرار روح الفريق

يرى أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للإسماعيلي أن اللعب بروح عالية صنع الفارق مع الفريق حلال مباراته أمام طنطا.

وحقق الإسماعيلي انتصاراه الأول منذ يناير الماضي في الدوري المصري بالفوز على طنطا ضمن الجولة الـ 22 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال السلحدار لـ FilGoal.com: "الرهان الآن على استمرار تلك الروح وتطويرها لدى اللاعبين سيكون هو الطريق الوحيد للفريق لاستمرار الانتصارات وتعديل الوضع بجدول الدورى".

وتابع "أعلم أن هناك أخطاء ارتكبها اللاعبين وهو أمر طبيعى فلن يتم العلاج دفعة واحدة لكل الأخطاء".

وأكمل "سنعمل كجهاز فنى على علاج تلك الأخطاء التى تم رصدها على قدر الإمكان خاصة وأن الوقت بين المباريات ضيق فى ظل تتابع وضغط جدول المباريات".

وتولى السلحدار المهمة الفنية بشكل مؤقت لتدريب الإسماعيلي للمرة الثانية هذا الموسم بعد رحيل الفرنسي ديديه جوميز.

ويستعد الإسماعيلي للقاء الاتحاد السكندري في ختام الجولة الـ 23 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وفي نفس السياق طالب إبراهيم عثمان رئيس النادى من لاعبيه وأفراد الفريق اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات كؤوس لابديل فيها عن الفوز.

وشدد رئيس الإسماعيلي على أنه لايوجد مكان لأى لاعب لا يرغب فى تقديم أفضل ما لديه فى الملعب من أجل تحقيق النتائج المميزة.

وتابع عثمان "الإسماعيلي فريق كبير وقيمته معروفه ويحتاج لمجهود مضاعف من الجميع من أجل وضعه فى مكانته المستحقة على الصعيد المحلى والقارى".

وأبدى عبد الرحمن مجدي جناح الدراويش سعادته بتطور الفريق بشكل تدريجيى نظرا لطول فترة الغياب بسبب جائحة كورونا.

جناح الإسماعيلي سجل هدفين وحصل على ضربة جزاء أهدت الفوز الأول للفريق منذ استئناف النشاط.

وأضاف مجدي "اللاعبون لديهم إصرار كبير على مصالحة الجماهير، أغلقنا ملف مباراة طنطا ونستعد لمباراتنا المقبلة أمام الاتحاد السكندرى".

فيما قال القائد عمر الوحش صاحب الهدف الثاني: "نتطلع دائما لمصالحة جماهيرنا التى نعلم مدى حزنها على تراجع النتائج مؤخرا على الصعيد المحلى، لكننا نعدهم بأننا سنقاتل لوضع الفريق فى مكانته المستحقة".

وأتم الوحش "أسعى لاستغلال انتقاد البعض للحصول على حافز من أجل تقديم مستوى مميز مع الفريق وتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة".

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