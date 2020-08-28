عماد النحاس عاشر مدرب يهزم الزمالك مع ناديين مختلفين في آخر 10 سنوات

بعد 3 سنوات ونصف تقريبا، استطاع المدرب عماد النحاس مرة أخرى التفوق على الزمالك في مباراة مثيرة يوم الخميس لم يتأثر فيها المقاولون العرب بالنقص العددي وظفر بثلاث نقاط غالية أمام بطل السوبر الإفريقي والمصري.

ليجدد النحاس فوزه على الزمالك بعد انتصار في موسم 2016-2017 مع فريق الشرقية بهدف محمد عبد الحميد.

ورغم فارق المستوى بين الزمالك والفرق التي واجهها ومدربها هو عماد النحاس، باستثناء المقاولون الذي يقدم موسما طيبا في الوقت الراهن، إلا أن اللاعب الأسبق للإسماعيلي والأهلي لطالما قدم مواجهات جيدة أمام الفارس الأبيض.

مباراة الخميس كانت السابعة للنحاس (44 عاما) ضد الزمالك، فاز مرتين وخسر مرتين، سجل 7 أهداف واستقبل مثلها.

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واجه الزمالك مرتين مع أسوان، مرة مع الشرقية ومثلها مع الرجاء، و3 مباريات رفقة المقاولون.

أصبح النحاس عاشر مدرب مصري ينتزع الفوز أمام الزمالك مع فريقين مختلفين في آخر 10 سنوات.

سبقه مختار مختار (إنبي وبتروجت) وأنور سلامة (الجونة والمصري) وطارق العشري (إنبي وحرس الحدود) وطلعت يوسف (اتحاد الشرطة ومصر للمقاصة) وعماد سليمان (مصر للمقاصة والإسماعيلي) وحسام البدري (الأهلي وإنبي) وإيهاب جلال (مصر للمقاصة والمصري) وطارق يحيى (مصر للمقاصة وطلائع الجيش).

وكذلك لاعب ومدرب الزمالك السابق حلمي طولان، المدرب المصري الوحيد الذي هزم الفارس الأبيض مع 3 أندية مختلفة في آخر عقد من الزمان.

فاز مع اتحاد الشرطة وطلائع الجيش وإنبي، وقبل العشر سنوات الأخيرة كان قد انتصر على الزمالك 3 مرات مع حرس الحدود.

تفوق المقاولون على الزمالك برهن مرة أخرى على قدرات النحاس التدريبية، ثبت أركان ذئاب الجبل في المركز الرابع بفارق مريح عن أقرب الملاحقين، وكلف الفارس الأبيض 3 نقاط جديدة في مشوار البطولة ليتراجع للمرتبة الثالثة في ترتيب الدوري.

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