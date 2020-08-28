لا جازيتا ديللو سبورت: إنتر لم يستسلم ويدرس فرص ضم ميسي

أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية موقف إنتر من التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقالت الصحفية الإيطالية إن "إنتر لم يستسلم، وستيفانن زيهانج رئيس النادي يدرس كل التكاليف وأدوار الرعاة في الصين الذين تمويل انضمام الأرجنتيني".

وأضاف التقرير أن "إنتر سيغري اللاعب بنظام الضرائب الجديد للعمال المقيمين حديثا في إيطاليا، وهي لائحة تم توجيهها لجعل أندية الدوري الإيطالي قادرة على المنافسة للغاية في سوق الانتقالات".

وأكمل "تخفيض الضريبة قد يكون مناسبا لإنتر في المفاوضات".

وأبرز التقرير تفوق مانشستر سيتي الإنجليزي على الجميع في مفاوضات انتقال ميسي.

وكان إنتر من أوائل الأندية التي ارتطبت بضم ليونيل ميسي، عندما سافر خورخي ميسي والده إلى مدينة ميلانو واشترى شقة في المدينة بالقرب من مقر إدارة النيراتزوري.

ويحاول مسؤولو برشلونة إقناع النجم البالغ عمره 33 عاما بالاستمرار مع الفريق.

وكتبت تقارير أن خوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مستعد لتقديم استقالته إذا استمر ميسي بقميص فريق بلاوجرانا.

وعلى الجانب الآخر، تبقى أبرز الفرق المهتمة والقادرة على تحمل تكاليف انتداب ميسي هي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وفقا لتقارير.

وتقول أخرى إن مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتمنيان الحصول على اللاعب المتوج 6 مرات بجائزة الكرة الذهبية كأكثر من نال اللقب عبر التاريخ.

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