"حلمك رغبتنا".. مسيرة لمشجعي نيولز أولد بويز من أجل ميسي

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 11:02

كتب : نادر عيد

نيولز

خرج مشجعون لفريق نيولز أولد بويز يوم الخميس في مسيرة بمدينة روساريو الأرجنتينية رافعين شعار "حلمك رغبتنا" داعين فيها النجم ليونيل ميسي للعودة إلى فريق طفولته.

ظهر ميسي للنور مع فريق نيولز أولد بويز منذ كان في السابعة من عمره، وبعد ست سنوات قضاها مع فريق "الجُذام" انتقل إلى برشلونة في 2001 قبل أن يسطر تاريخا من ذهب للنادي الإسباني.

ويسعى ميسي للرحيل عن برشلونة وفقا لتقارير قالت إنه تقدم بطلب لإنهاء مسيرته مع الفريق الكاتالوني.

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لكن لأنه أحد أساطير كرة القدم فلن يكون الأمر سهلا، فالشرط الجزائي في عقده، الممتد إلى يونيو 2021، يقدر بـ700 مليون يورو.

ويحاول مسؤولو برشلونة إقناع النجم البالغ عمره 33 عاما بالاستمرار مع الفريق.

وكتبت تقارير أن خوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مستعد لتقديم استقالته إذا استمر ميسي بقميص فريق بلاوجرانا.

وعلى الجانب الآخر، تبقى أبرز الفرق المهتمة والقادرة على تحمل تكاليف انتداب ميسي هي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وفقا لتقارير.

وتقول أخرى إن مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتمنيان الحصول على اللاعب المتوج 6 مرات بجائزة الكرة الذهبية كأكثر من نال اللقب عبر التاريخ.

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