محمد سمير: ما حدث أمام الزمالك سيناريو لم نحلم به.. وطاهر تعافى من الإصابة

كشف محمد سمير لاعب المقاولون العرب، عن اقتراب عودة زميله طاهر محمد طاهر إلى الملاعب.

وصرّح سمير عبر إم بي سي مصر: "طاهر يقابله سوء توفيق في الفترة الأخيرة بشكل غير طبيعي".

وأضاف مدافع الأهلي الأسبق: "كان يعاني من إصابة الغضروف قبل الكورونا، ثم بدأ التدرب معنا (أونلاين) وكان بخير، ثم عاد معنا للتدريبات الجماعية، لكنه أصيب بشد في العضلة الأمامية".

وأكمل: "هذا الشد غيّبه لمدة أسبوع أو 10 أيام، ثم عاد للتدريبات بشكل مبكر، فتجددت الإصابة".

وأتم: "هو الآن في مرحلة التأهيل وتعافى تماما، لكنهم لا يريدون التسرع في إشراكه مجددا حتى لا تعاوده الإصابة، الآن يقوم بتأهيل قوي خارج الملعب".

ولم يشارك طاهر سوى في 6 مباريات مع المقاولون العرب بالموسم الحالي.

ذئاب الجبل انتصروا على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري.

وعن الفوز رغم اللعب بنقص عددي منذ الشوط الأول، أوضح سمير: "عماد النحاس تحدث معنا بهدوء بين الشوطين وأخبرنا أنه لا مشكلة في اللعب بنقص عددي وأننا نستطيع الدفاع جيدا".

وأضاف: "طالبنا بعدم استقبال هدف، ولو استقبلنا هدفا أن نتحلى بالهدوء، وهو ما حدث بالفعل وكنا متماسكين حتى بعد هدف الزمالك".

وتابع: "ثم حدث في النهاية السيناريو الذي لم نكن نحلم به، هجمة مرتدة واستطعنا الفوز بالنقاط الثلاث".

وأضاف: "هدوء عماد النحاس كان مهما بالنسبة لنا، واستطاع تهدئة اللاعبين".

وأتم: "عندما تفوز على الزمالك مباشرةً بعد فوزه على الأهلي، فإن مصر كلها ستحترم نادي المقاولون العرب وتدرك أنها ليست طفرة دور أول فقط".







































































































































































































































التقدم أولا كان من نصيب الذئاب في الدقيقة 13 عن طريق لويس إدوارد، قبل أن يدرك أشرف بنشرقي التعادل في الدقيقة 73، ولكن المقاولون خطف الانتصار بهدف قاتل عن طريق محمد عصام في الدقيقة 92.

ولعب المقاولون العرب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح لعرقلة المنفرد أشرف بنشرقي، قبل أن يخرج محمد عصام مطرودا أيضا ولكن في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

فوز المقاولون على الزمالك هو الأول الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من 18 عاما، وتحديدا منذ الـ 20 من شهر أبريل عام 2002، وقتها انتصر الذئاب 2-1.

بعدها لعب المقاولون 28 مرة أمام الزمالك في الدوري، ولم ينجح في تحقيق الانتصار.

ووصل المقاولون للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.

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