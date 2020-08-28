5 أرقام تحققت من فوز المقاولون على الزمالك

حقق المقاولون العرب فوزا غاليا على الزمالك في بطولة الدوري، أشعل به الصراع على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

فوز المقاولون العرب على الزمالك، كتب 5 أرقام جديدة تحققت نتاج أحداث اللقاء.

الخسارة الأولى

في حضور حسام أشرف وأسامة فيصل ثنائي الزمالك، تلك هي المباراة الأولى التي يتعرض فيها الفريق للخسارة.

أسامة فيصل شارك أمام النادي المصري، والاتحاد السكندري، ومصر للمقاصة ثم الأهلي، واليوم أمام المقاولون العرب. نفس الأمر بالنسبة لـ حسام أشرف الذي شارك في كل تلك المباريات باستثناء لقاء الأهلي. ولأول مرة يخسر الفريق في حضورهما.

الفوز الأول

المقاولون العرب بدوره فاز على الزمالك اليوم لأول مرة في بطولة الدوري، منذ عام 2002.

الفوز الأخير للمقاولون العرب على الزمالك في الدوري كان في 20 أبريل لعام 2002، أي قبل 18 عاما.

شباك أبو جبل

الخسارة اليوم للزمالك، تلقي فيها هدفين، لتكون هي المرة الأولى التي يتلقى فيها محمد أبو جبل حارس الزمالك لهدفين منذ مشاركه أساسيا مؤخرا ومنذ مباراة جينيراسيون فوت.

المرة الأخيرة التي تلقى فيها الزمالك هدفين أثناء تواجد أبو جبل كانت يوم 14 سبتمبر لعام 2019 أمام جينيرياسيون فوت في السنغال بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الفوز الثاني

الفوز أيضا هو الثاني لعماد النحاس ضد الزمالك تاريخيا.

الفوز الأول كان رفقة الشرقية بهدف مقابل لا شيء يوم 5 أبريل لعام 2017.

لويز إدوارد

وأخيرا، سجل لويز إدوارد هدف المقاولون العرب الأول أمام الزمالك.

الهدف هو السادس للاعب للاعب الكولومبي مع المقاولون العرب منذ وصوله بداية الموسم الماضي.

وفي كل مرة يسجل إدوارد لا يخسر المقاولون العرب. فاز في 5 مباريات وتعادل مرة واحدة.

المقاولون العرب فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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ووصل المقاولون للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.