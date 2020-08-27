10 ذئاب تكتب ما لم يحدث منذ 18 عاما.. المقاولون ينتصر على الزمالك

نجح فريق المقاولون العرب في الانتصار على الزمالك بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة مع اللعب بـ 10 لاعبين لأكثر من 50 دقيقة من عمر المباراة.

المقاولون العرب انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

التقدم أولا كان من نصيب الذئاب في الدقيقة 13 عن طريق لويس إدوارد، قبل أن يدرك أشرف بنشرقي التعادل في الدقيقة 73، ولكن المقاولون خطف الانتصار بهدف قاتل عن طريق محمد عصام في الدقيقة 92.

ولعب المقاولون العرب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح لعرقلة المنفرد أشرف بنشرقي، قبل أن يخرج محمد عصام مطرودا أيضا ولكن في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

فوز المقاولون على الزمالك هو الأول الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من 18 عاما، وتحديدا منذ الـ 20 من شهر أبريل عام 2002، وقتها انتصر الذئاب 2-1.

بعدها لعب المقاولون 28 مرة أمام الزمالك في الدوري، ولم ينجح في تحقيق الانتصار.

ووصل المقاولون للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.





































































































































































التشكيل

باتريس كارتيرون لم يغيّر تشكيل فريقه الذي انتصر على الأهلي، فقط دفع بـ عبد الله جمعة لتعويض المصاب محمد عبد الشافي.

مصطفى محمد قاد الهجوم وخلفه أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو".

طارق حامد وساسي في الوسط كالمعتاد وخلفهما الرباعي حازم إمام ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وقبلهم محمد أبو جبل.

على الجانب الآخر اعتمد عماد النحاس على الثنائي سيف الدين الجزيري وشكري نجيب في الهجوم.

وسط ملعب المقاولون شهد تواجد إبراهيم صلاح ولويس إدوارد ومحمد مجلي، مع مشاركة ثلاثة مدافعين محمد سمير وفادي نجاح وأحمد الشيمي.

📋تشكيل المقاولون العرب،، ثلاثة مدافعين من النحاس أمام الزمالك شكري نجيب وسيد الدين الجزيري يقودان الهجوم #في_الدوري pic.twitter.com/MT30AdY2Fz — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 27, 2020

بداية نارية وتغيير اضطراري

ولم ينتظر المقاولون أكثر من 30 ثانية فقط ليتألق محمد أبو جبل أمام فرصة محققة من سيف الدين الجزيري.

عرضية من أمير عابد داخل منطقة الجزاء، فشل حازم إمام في التعامل معها لتسقط أمام الجزيري الذي سدد بقوة ولكن أبو جبل تألق.

فرصة أولى محققة للمقاولون.

ورد بنشرقي على المقاولون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن تسديدته جاءت أعلى المرمى تماما.

واعتمد المقاولون في أول 5 دقائق على الضغط القوي على حامل الكرة في الزمالك.

وتعرض حازم إمام لإصابة في الفخذ في الدقيقة السابعة بعد كرة مشتركة مدافع المقاولون العرب.

ولم يقدر حازم إمام على استكمال اللاعب، ليغادر الملعب ويشارك محمد عبد الغني بدلا منه.

تغيير أول اضطراري لـ الزمالك بعد أقل من 10 دقائق أمام المقاولون العرب.

ضربة أولى

بعد فرصة أولى تألق أمامها أبو جبل، نجح المقاولون العرب في هز شباك الزمالك من الفرصة الثانية.

تمريرة طولية متقنة من سيف الدين الجزيري من عند دائرة المنتصف، وضعت إدوارد منفردا بالمرمى.

مهاجم المقاولون نجح في تخطي الونش، ليجد أمامه أبو جبل الذي خرج من ماماه، ليمهد الكرة على الجانب الأيمن ويضعها في الشباك.

هدف أول للمقاولون العرب عن طريق إدوارد في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

خطورة الزمالك ظهرت عن طريق أوباما الذي كاد يعادل النتيجة مرتين. مرة بعد رأسية من طارق حامد وتسديدة قوية من أوباما ولكن أبو السعود تصدى لها.

ومرة أخرى بعد عرضية محمود علاء من داخل منطقة الجزاء، ولكن لمسة أوباما لم تهز الشباك.

المقاولون بدوره لم يتراجع، وأطلق شكري نجيب تسديدة قوية تألق أمامها أبو جبل، قبل أن يتألق من جديد أمام الشيمي في الدقيقة 28.

نصف ساعة مثيرة للغاية بين المقاولون والزمالك.

البطاقة الحمراء تظهر

وفي الدقيقة 37 ارتكب فادي نجاح خطأ فادحا كلف فريقه اللعب بـ 10 لاعبين.

فادي نجاح من عند حدود منطقة الجزاء فشل في التمرير ليخطف بنشرقي الكرة، قبل أن يعرقله مدافع المقاولون ليمنعه من الانفراد بالمرمى.

ولم يتردد محمد معروف حكم المباراة في إشهار بطاقته الحمراء المباشرة في وجه فادي نجاح، مع احتساب ركلة حرة عند حدود منطقة الجزاء.

وحصل أوباما بدوره على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على الحكم والوقوف في الحائط البشري.

وتولى ساسي مسؤولية التسديد ولكن تسديدته جاءت في الحائط البشري.

واعتمد المقاولون على انطلاقات لويس إداورد خلف الونش وكاد أن يهز الشباك بهدف جديد، لولا مدافع الزمالك.

ولم يجد جديد فيما تبقى من أحداث الشوط الأول المثير الذي انتهى بتقدم المقاولون بهدف وطرد مدافعه.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني دفع عماد النحاس بـ محمد سالم بدلا من سيف الدين الجزيري.

وفي الدقيقة 56 ومن أجل تعديل النتيجة دفع كارتيرون بالثنائي محمد أوناجم وكاسونجو كابونجو بدلا من ساسي وأوباما.

ولم ينتظر النحاس ليرد على كارتيرون ويدفع بـ كريم مصطفى وعبد العزيز موسى بدلا من لويس إدوارد وإبراهيم صلاح.

4 تغييرات مع وصول الدقيقة 58.

ضربة التعادل

المتألق أشرف بنشرقي نجح في هز شباك المقاولون العرب ليُعيد نتيجة التعادل.

كرة طويلة من أوناجم داخل منطقة الجزاء، والشيمي أخطأ في إبعاد الكرة من منطقة الجزاء، لتصل لـ بنشرقي الذي استلم الكرة على صدره ووضعها بأفضل طريقة ممكنة.

تسديدة ولا أروع بلمسة بوجه القدم الخارجي هزت شباك المقاولون العرب في الدقيقة 73.

الزمالك يتعادل أمام المقاولون العرب.

وضغط الزمالك بقوة من أجل إدراك الهدف الثاني، مع تراجع المقاولون للدفاع والاعتماد على المرتدات.

وفي الدقيقة 83 طالب الزمالك الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على محمد مجلي ولكن الحكم وبعد العودة لتقنية الفيديو قرر استئناف اللعب.

ودفع كارتيرون بالثنائي الشاب أسامة فيصل وحسام أشرف بدلا من زيزو وعبد الله جمعة في الدقيقة 86.

هدف قاتل قاتل

ومع ضغط الزمالك الشديد، اهتزت الشباك على عكس مجريات اللعب تمام.

انطلاقة من محمد سالم الذي مر من الونش وتوغل داخل منطقة جزاء قبل أن يسدد ولكن تسديدته اصطدمت في محمود علاء لتصل إلى محمد عصام الذي وضعها في الشباك.

هدف قاتل في الدقيقة 92 عكس مجريات اللعب، ووسط ضغط من الزمالك.

وحصل محمد عصام على بطاقة صفراء بعد خلع قميصه احتفالا بالهدف.

الدقائق الأخيرة المتبقية من الـ 5 دقائق المحتسبة كوقت بدلا من ضائع، شهدت مناوشات بين الونش ومحمد عصام، ليخرج الأخير مطرودا ببطاقة صفراء ثانية ويحصل الونش على بطاقة صفراء.

قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا انتصار الذئاب.