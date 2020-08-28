أبو جريشة يشرح عبر في الجول مكاسب انتصار الإسماعيلي على طنطا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 00:07

كتب : ياسر الشريف

محمد محسن أبو جريشة

عدّد محمد محسن أبو جريشة الذي يقود الإسماعيلي فنيًا بشكل مؤقت، مكاسب الانتصار المهم على طنطا.

وصرّح أبو جريشة عبر FilGoal.com: "خرجنا بمكاسب عديدة من الفوز على طنطا".

وأضاف بعد الفوز 3-1: "استعدنا الانتصارات بعد فترة من النتائج غير المستقرة".

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وواصل: "كما استعاد عدد من اللاعبين مستواهم مثل عبد الرحمن مجدي، وعماد حمدي".

وأكمل: "وشارك بعض اللاعبين بعد غياب مثل هُمام طارق، كما ظهر المهاجم الصاعد حازم مرسي، ومحمد مخلوف بعد الشفاء من الإصابة".

وأضاف: "تذبذب أداء الفريق خلال اللقاء سببه أن اللاعبين انكمشوا أمام مرماهم رغبةً في الحفاظ على الفوز".

وتابع: "اللاعبون استعادوا بعضا من الثقة، لكن أداء الفريق سيكون أفضل كثيرا عندما نفوز بمباراتين متتاليتين".

وأتم: "سنواصل معالجة الأخطاء وحماس الفريق غير المبرر أمام مرماه حتى تتواصل الانتصارات ونعود للأداء المعروف".

وأقيمت المباراة على ملعب الإسكندرية.

سجل أهداف المباراة عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 11.

وأضاف عمر الوحش الهدف الثاني للدراويش من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 85 قلص طنطا النتيجة عن طريق إسلام فؤاد.

ذلك قبل أن يعود عبد الرحمن مجدي ويضيف الهدف الثاني له والثالث للإسماعيلي في الدقيقة 86.

ولم ينجح الإسماعيلي في الفوز على طنطا في آخر مباراتين بينهما في الدوري وأصبح ذلك الانتصار للدراويش هو الأول على منافسه منذ عام 2017.

بتلك النتيجة وصل رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

فيما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 والأخير.

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