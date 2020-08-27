أرتيتا يكشف مصير النني وجندوزي.. وأخبار سعيدة تقترب

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن محمد النني لاعب وسط المدفعجية ومنتخب مصر.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وقال أرتيتا: "أعرف النني جيدا. لقد لعبت بجواره من قبل وأعلم ما يمكنه فعله وما نقاط قوته ونقاط ضعفه".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء ليفربول في الدرع الخيرية "النني يمتلك شخصية إيجابية وإمكانيات جيدة حقا، ومثله مثل الجميع، هو معنا في الوقت الحالي".

وتابع "سيحصل على دعمنا بالكامل والبيئة الأنسب لتقديم أفضل أداء".

هل معنى ذلك، سيبقى النني في أرسنال؟ أجاب ميكيل "لا أعلم. السادس من أكتوبر (نهاية سوق الانتقالات) ما زال بعيدا للغاية. لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث".

وزف أرتيتا أخبارا سعيدة لجماهير أرسنال، معلنا اقتراب ناديه للغاية من تجديد عقد بير أوباميانج، وكذلك التعاقد مع المدافع البرازيلي جابرييل من ليل الفرنسي.

وأشار أرتيتا إلى "الأمور إيجابية. لقد تحدثنا بشكل جيد مع أوباميانج ووكيله وواثق تماما أن الأمور أصبحت قريبة. هذا ما أشعر به".

واستكمل بخصوص جابرييل "الأمور تكون جيدة تماما عندما يوقع الطرفان ويوافق اللاعب على الشروط الشخصية ويجتاز الكشف الطبي، تلك الخطوة النهائية ونحن إيجابيون للغاية بأننا سنفعلها ونتمم الصفقة".

واستدرك "عندما نضم جابرييل سأكون سعيدا جدا. لقد تابعناه منذ فترة وهو يمتلك القدرات المثالية لتحسين قائمتنا. اقتربنا من ذلك وهذا فقط ما يمكنني قوله الآن".

وتطرق ميكيل للحديث عن مصير جندوزي، قائلا: "لقد كنت واضحا للغاية للجميع بأننا نبدأ دائما من الصفر، ولا يهم ماذا فعلنا منذ أسبوعين أو منذ سنتين".

وأكمل "سيحصل الجميع على نفس الفرص وعليهم جميعا الظهور بأفضل أداء والتحسن دائما".

وأتم "نعم تحدثت مع جندوزي وأخبرته بأنه جزء من الفريق في الوقت الحالي".

ويستعد أرسنال لمواجهة ليفربول يوم السبت المقبل في لقاء الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي).

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