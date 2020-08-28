فادي نجاح: قلت حسبي الله ونعم الوكيل بعد الطرد لأساعد زملائي.. واعتذر لهم

تحدث فادي نجاح مدافع المقاولون العرب عن لقطة خروجه مطرودا أمام الزمالك، مشيرا إلى "أعتذر لزملائي لوضعهم تحت الضغط أمام الزمالك".

المقاولون العرب انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

لقاء شهد هدفا قاتلا للمقاولون في الدقيقة 92 ليحقق الذئاب الانتصار رغم اللعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح. (طالع التفاصيل)

وقال فادي نجاح: "أشكر زملائي في الفريق جدا جدا وأعتذر لهم بسبب وجودهم تحت الضغط بعد طردي".

وأضاف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس "تفاجأت بتمريرة أبو السعود وقررت إبعاد الكرة قليلا عن منطقة الخطر، بعدها اصطدمت الكرة في بنشرقي ونجحت في الاستحواذ على الكرة ولكني ميلت قليلا على بنشرقي. لا أقدر على الحكم على اللعبة".

وتابع "شعرت بالرعب من أي نتيجة سلبية قد تحدث بسببي وقلت حسبي الله ونعم الوكيل بعد طردي لكي يقف الله مع زملائي في الملعب ويساعدهم في الانتصار، والحمد الله نجحنا في الانتصار".

وأكمل حديثه قائلا: "حزنت للغاية بسبب طردي لأنني عدت مؤخرا من الإصابة".

وأتم "أشكر الجميع من أصغر لاعب إلى أكبر لاعب في المقاولون".

video:1

التقدم أولا كان من نصيب الذئاب في الدقيقة 13 عن طريق لويس إدوارد، قبل أن يدرك أشرف بنشرقي التعادل في الدقيقة 73، ولكن المقاولون خطف الانتصار بهدف قاتل عن طريق محمد عصام في الدقيقة 92.

ولعب المقاولون العرب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح لعرقلة المنفرد أشرف بنشرقي، قبل أن يخرج محمد عصام مطرودا أيضا ولكن في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

فوز المقاولون على الزمالك هو الأول الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من 18 عاما، وتحديدا منذ الـ 20 من شهر أبريل عام 2002، وقتها انتصر الذئاب 2-1.

بعدها لعب المقاولون 28 مرة أمام الزمالك في الدوري، ولم ينجح في تحقيق الانتصار.

ووصل المقاولون للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.