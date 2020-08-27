تيليفوت: نيمار هاتف ميسي لإقناعه بالانضمام إلى باريس

تواصل نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، بصديقه ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، لإقناعه بالقدوم إلى الدوري الفرنسي.

برنامج "تيليفوت" الفرنسي الشهير، ذكر أن نيمار هاتف ميسي لإقناعه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان.

اللاعبان تجمعهما علاقة قوية منذ فترتهما معا في برشلونة، وقد تمنى ميسي في السابق عودة نيمار إلى صفوف البلاوجرانا بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان.

الآن انعكست الكفة، وبات نيمار من يطالب ميسي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، منذ أن انفجرت أنباء رغبة النجم الأرجنتيني في الرحيل عن برشلونة.

في الوقت نفسه، أفاد التقرير أن احتمالية انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان "غير كبيرة" عطفا على الخسائر المادية التي عانها النادي الفرنسي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد ذكرت بدورها أن ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان، قد هاتف المقرّبين من ليو ميسي، ليطلّع على بعض التفاصيل ويبحث مدى إمكانية إتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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