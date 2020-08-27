يوفنتوس يعلن عن وصول صفقته الأمريكية الأولى في تاريخه

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 20:51

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - شالكه

أعلن نادي يوفنتوس، عن وصول الأمريكي ويستون ماكيني إلى مدينة تورينيو، للانضمام لصفوف الفريق.

ونشر يوفنتوس مقطع فيديو لـ ماكيني أثناء وصوله في المطار، استعدادا لانتقاله من نادي شالكه الألماني.

وكان فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا، قد أفاد أن ماكيني سينتقل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 18 مليون يورو.

وسيكون ماكيني أول لاعب أمريكي في تاريخ يوفنتوس، والصفقة الأولى منذ تولي المدرب الجديد أندريا بيرلو.

ماكيني (21 عاما) لاعب وسط أمريكي يلعب في شالكه منذ 2016، وخاض معه الموسم الماضي 32 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

ويمتلك ماكيني 19 مباراة دولية مع الولايات المتحدة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 4.

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يوفنتوس شالكه ويستون ماكيني
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