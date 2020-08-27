المصري لـ في الجول: الأهلي رفض طلبنا بتأجيل اللقاء 24 ساعة.. ولا صحة لتفاوضنا مع ديسابر

كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عن تقدم ناديه بطلب "ودي" لتأجيل لقاء الأهلي لمدة 24 ساعة، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وقال الخولي في تصريحات لـFilGoal.com: "طلبنا من الأهلي بشكل ودي تأجيل مباراتنا معا لمدة 24 ساعة بعد معاناة 3 لاعبين من الإعياء عقب لقاء نادي مصر بسبب تداعيات كورونا".

وأضاف "لكنهم أبلغونا بتعذر الموافقة بسبب اعتراض ريني فايلر على الأمر، ولذلك انتهى الطلب والمباراة في موعدها بشكل طبيعي".

نائب رئيس المصري كشف أيضا عدم صحة أخبار التفاوض مع سيباستيان ديسابر، فقال "لا صحة مطلقا لتفاوضنا مع سيباستيان ديسابر أو مع وكيله".

وأتم "لا نعرف من أين يأتي البعض بتلك الأخبار".

المصري تعادل مع نادي مصر بدون أهداف أمس الأربعاء في بطولة الدوري.

بعد المباراة نٌقل أحمد عادل "ميسي" لاعب الفريق إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء بسبب تداعيات فيروس كورونا. شادي السعدني طبيب الفريف كشف لـFilGoal.com بأن الأمر ذاته حدث لـ كريم العراقي وإسلام أبو سليمة لاعبا الفريق وشعرا بإعياء شديد. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى وبعد التعادل، زعمت بعض التقارير تفاوض المصري مع سيباستيان ديسابر المدرب الفرنسي لتدريب الفريق.

ديسابر قال بنفسه لـFilGoal.com: "لا صحة لتلك الأخبار رغم احترامي للنادي المصري لكنني توليت لتوي تدريب فريق في الدرجة الثانية الفرنسي". (طالع التفاصيل)

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.