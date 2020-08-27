سبورت: الخطة (ب) من أجل ميسي.. سيتي يعرض 3 لاعبين + 100 مليون على برشلونة

بدأ مانشستر سيتي في تجهيز كل السيناريوهات الممكنة، حتى يضمن انتقال ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى صفوفه.

صحيفة "سبورت" الكتالونية ذكرت أن مانشستر سيتي يجهّز عرضا لـ برشلونة، في حالة عدم استطاعة ميسي فسخ تعاقده مجانا وفقا لما يأمله محاموه.

إدارة مانشستر سيتي حريصة على ألا يتجاوز العرض 100 مليون يورو، مراعاة لقوانين اللعب المالي النظيف.

وبالتالي، سيلجأ سيتي حينها إلى إقحام 3 لاعبين دفعة واحدة ضمن الصفقة، بالإضافة إلى المبلغ المالي.

هذا الثلاثي هو: جابرييل جيسوس، وبيرناردو سيلفا، وإيريك جارسيا.

الأخير، جارسيا، هو أحد أهم أهداف برشلونة الرئيسية في سوق الانتقالات الصيفية بالفعل.

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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