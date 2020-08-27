كرواتيا تعلن ابتعاد مودريتش وراكيتيتش عن توقف سبتمبر الدولي
الخميس، 27 أغسطس 2020 - 19:05
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، عن ابتعاد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، وإيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، عن معسكر المنتخب في شهر سبتمبر المقبل.
إيفان راكيتيتش
النادي : برشلونة
لوكا مودريتش
النادي : ريال مدريد
وذكر الاتحاد الكرواتي أن الخطوة تمت بالاتفاق مع المدرب أنتي داليتش، بعد أن تم استدعاء الثنائي في القائمة التي تخوض مباراتين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
🇭🇷 #Croatia squad for the #UNL encounters with @selecaoportugal and @equipedefrance:
⬇️ @lukamodric10, @ivanrakitic out in agreement with head coach @DalicZlatko, Pongračić out with illness
⬆️ Antonio Mirko Čolak, Ante Budimir, and Mile Škorić join the team#Vatreni🔥 #Family pic.twitter.com/D4FtzJ0zdS— HNS (@HNS_CFF) August 27, 2020
كما تم استبعاد مارين بونجراتشيتش لاعب فولفسبورج بسبب المرض.
في المقابل، استدعى داليتش الثلاثي: أنطونيو تشولاك لاعب رييكا، وأنتي بوديمير لاعب ريال مايوركا، وميلي شكوريتش لاعب أوسييك.
وتحل كرواتيا ضيفة على البرتغال في استاد الدراجاو بالجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية يوم 5 سبتبمر المقبل.
قبل أن تواجه فرنسا في سان دوني يوم 8 من الشهر نفسه.
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