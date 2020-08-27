كرواتيا تعلن ابتعاد مودريتش وراكيتيتش عن توقف سبتمبر الدولي

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 19:05

كتب : FilGoal

مودريتش - راكيتيتش

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، عن ابتعاد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، وإيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، عن معسكر المنتخب في شهر سبتمبر المقبل.

وذكر الاتحاد الكرواتي أن الخطوة تمت بالاتفاق مع المدرب أنتي داليتش، بعد أن تم استدعاء الثنائي في القائمة التي تخوض مباراتين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

كما تم استبعاد مارين بونجراتشيتش لاعب فولفسبورج بسبب المرض.

في المقابل، استدعى داليتش الثلاثي: أنطونيو تشولاك لاعب رييكا، وأنتي بوديمير لاعب ريال مايوركا، وميلي شكوريتش لاعب أوسييك.

وتحل كرواتيا ضيفة على البرتغال في استاد الدراجاو بالجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية يوم 5 سبتبمر المقبل.

قبل أن تواجه فرنسا في سان دوني يوم 8 من الشهر نفسه.

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كرواتيا مودريتش راكيتيتش
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