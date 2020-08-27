مدرب الحدود: إهدار ضربات الجزاء لغز.. دربت اللاعبين 3 أيام عليها

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 19:00

كتب : هاني العوضي

حرس الحدود - الدوري المصري

لا يجد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أي تفسير لإهدار فريقه 3 ركلات جزاء على التوالي.

الحدود فرط في تقدمه ليتعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

لقاء شهد إهدار الحدود ركلتي جزاء، وهو ما يحدث عقب إهدار الفريق لركلة جزاء أيضا أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية.

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وقال حليم: "لعبنا مباراة جيدة جدا و استحوذنا على 80% من مجريات اللعب وخاصة في الشوط الأول".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين عقب المباراة "ضربات الجزاء لغز بالنسبة لنا. دربت اللاعبين في الثلاثة أيام الأخيرة على ضربات الجزاء كأنني سألعب مباراة في الكأس".

وتابع "أهدرنا مرتين أمام الاتحاد اليوم ومرة أمام الإسماعيلي، الأمر أصبح لغزا".

وأكمل "تراجع اللاعبين في الشوط الثاني جاء بسبب حالة عدم التوفيق التي صادفتنا، وبسبب الخوف على ضياع المباراة".

وأتم "بكل تأكيد تلاحق المباريات يؤثر على حالة اللاعبين بدنيا وفنيا".

سجل عبد الرحمن خالد "جبنة" هدف حرس الحدود الوحيد، فيما تصدى عماد السيد لركلتي جزاء من مصطفى جمال، ومحمد عبد اللطيف "جريندو"، وسجل أحمد راشد هدف التعادل لزعيم الثغر.

التعادل رفع رصيد حرس الحدود للنقطة الـ24 في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ31 في المركز الخامس.

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