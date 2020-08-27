رسميا – فترة ثانية.. كريم حافظ ينتقل من دجلة إلى مالاتيا سبور

أعلن نادي مالاتيا سبور التركي، عن ضم المصري كريم حافظ بشكل نهائي من وادي دجلة.

وكشف النادي التركي عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن ارتباطه باللاعب المصري من جديد.

وكان حافظ (24 عاما) قد لعب معارا من وادي دجلة إلى مالاتيا سبور منذ يناير الماضي.

وخاض حافظ مع مالاتيا سبور 13 مباراة، صنع خلالها هدفين.

وبدأ حافظ مسيرته في تركيا بصفوف إسطنبول باشكشهير، ثم لعب لـ قاسم باشا.

واحتل مالاتيا سبور المركز 16 في الدوري التركي الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بسبب إلغاء الهبوط تزامنًا مع جائحة كورونا.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول مع أسطورة برشلونة

زعيم تركيا مهتم بـ مصطفى محمد