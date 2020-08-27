رسميا – فترة ثانية.. كريم حافظ ينتقل من دجلة إلى مالاتيا سبور
الخميس، 27 أغسطس 2020 - 17:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي مالاتيا سبور التركي، عن ضم المصري كريم حافظ بشكل نهائي من وادي دجلة.
كريم حافظ
النادي : مالاطيا سبور
وكشف النادي التركي عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن ارتباطه باللاعب المصري من جديد.
📌TRANSFER / Yine Yeniden 👊
Kulübümüz, sol bek oyuncusu Karim Hafez'i bonservisi ile birlikte renklerine bağlamıştır.#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/KXiRdpcELd— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 27, 2020
وكان حافظ (24 عاما) قد لعب معارا من وادي دجلة إلى مالاتيا سبور منذ يناير الماضي.
وخاض حافظ مع مالاتيا سبور 13 مباراة، صنع خلالها هدفين.
وبدأ حافظ مسيرته في تركيا بصفوف إسطنبول باشكشهير، ثم لعب لـ قاسم باشا.
واحتل مالاتيا سبور المركز 16 في الدوري التركي الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بسبب إلغاء الهبوط تزامنًا مع جائحة كورونا.
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