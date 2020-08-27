أس: اشتعل الصراع على ميسي.. مكالمة من سان جيرمان لجس النبض

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 17:21

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - ريال مدريد

ليونيل ميسي في السوق، هل تدركون أن هذه العبارة لا تُسمع سوى مرة واحدة في العمر؟ بل ربما لم نعرف أننا سنسمعها طوال حياتنا من الأساس.

ولهذا، فإن صحيفة "أس" الإسبانية سلطت الضوء على اهتمام نادي باريس سان جيرمان بوضع ليو ميسي، الذي خاطب إدارة ناديه رسميا طالبًا الرحيل.

الصحيفة الإسبانية ذكرت أن ليوناردو المدير الرياضي لـ سان جيرمان تواصل يوم أمس الأربعاء في مكالمة هاتفية مع المقرّبين من ميسي، ليقيّم الوضع ويرى ما إذا كان ناديه قادرا على الدخول في الصفقة أم لا.

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ليوناردو سأل عن مدى قانونية وضع اللاعب من حيث فسخ عقده مع برشلونة، كما استفسر عن عدد السنوات التي سيرغب ميسي في الارتباط بها مع النادي الذي سينتقل إليه، وبالطبع استفهم عن الراتب الذي يريده ميسي.

التقرير ذكر أن ليوناردو نقل الصورة إلى المختصين بالوضع المالي في ناديه، ثم قام بعمل مكالمة هاتفية أخرى إلى المقربين من ميسي، لإزالة بعض الشكوك.

ليوناردو أوضح أنه لا يستطيع قطع أي وعود لـ ميسي، لأن الصفقة يحكمها عوامل بعيدة عن الجانب الرياضي.

فمن جهة، يجب أن يكون باريس سان جيرمان حريصا حتى لا يخالف قوانين اللعب المالي النظيف، ومن جهة أخرى عليه أن يراعي ميزانية الرواتب في النادي.

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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