أرتيتا عن ميسي: إذا جاء إنجلترا الكل سيستمتع.. سيكون حزينا رؤية الأفضل في التاريخ يغادر ناديه

"إذا جاء إلى الدوري الإنجليزي سنستمتع كثيرا".. هكذا تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن الأسطورة ليونيل ميسي وإمكانية رحيله عن برشلونة الإسباني.

الأمور مستمرة في الاشتعال في قلعة كامب نو. ميسي متمسك بالرحيل والإدارة لم تصل لأي حل حتى اللحظة، وفقا لكافة التقارير الإسبانية الأخيرة.

مع زيادة الحديث عن رحيل ميسي، إزداد ربطه بـ مانشستر سيتي، فكيف يرى أرتيتا كل ذلك؟

قال ميكيل: "ميسي أرتبط اسمه بالجميع".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الدرع الخيرية أمام ليفربول "كنت مشجعا لـ برشلونة منذ أن كنت طفلا ودائما يكون الأمر حزينا عندما ترى أفضل لاعب في التاريخ، من وجهة نظري، يغادر النادي".

وتابع "لننتظر ونرى ما سيحدث. إذا جاء ميسي إلى إنجلترا، الكل سيستمتع كثيرا".

هل ستستمتع حتى إذا ذهب لفريق منافس لك؟ سؤال أجاب عنه أرتيتا قائلا: "لا يهم، الأمر سيكون جيدا لكرة القدم".

وأكمل حديثه قائلا: "عليك دائما إيجاد طريقه أمامه، لأنه حتى إذا لم يأت إلى إنجلترا قد تواجه في دوري أبطال أوروبا في أي وقت، أنت لن تعلم أبدا".

وأشار "أنت تريد أفضل اللاعبين في دوريك، وبالنسبة لي هذا أفضل شيء".

واستكمل "الدوري الإنجليزي دائما ما كان الأفضل تنافسيا في العالم، رونالدو كان هنا أيضا ولعبت أمامه وكان ذلك عظيما للغاية، لأن مثل تلك الأمور ترفع من مستوى الجميع، من مستوى اللاعبين ومن مستوى الفرق أيضا".

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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