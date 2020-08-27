رينيار: لا أريد أن أكون كاكا

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 15:22

كتب : FilGoal

رينيار جيسوس

أوضح البرازيلي رينيار لاعب بوروسيا دورتموند سبب اختياره الانتقال للفريق الألماني قادما من ريال مدريد.

البرازيلي الشاب انضم لـ ريال مدريد في يناير الماضي وخرج في الصيف الحالي معارا لصفوف الفريق الألماني لمدة موسمين.

وقال رينيار لقناة النادي الألماني: "لا أريد أن أكون كاكا، أود أن أكون رينيار".

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وتابع "من الرائع مقارنتي بلاعب مثله، لكن أريد إظهار ما لدي".

وأضاف "لم أعش كثيرا في إسبانيا، وعندما سنحت لي فرصة اللعب في دورتموند لم أفكر مرتين".

وأكمل "بوروسيا دورتموند معروف بقدرته على تطوير اللاعبين، أريد التحسن وتعلم لغات جديدة، الإنجليزية والألمانية وهذا مهم لباقي حياتي".

وأردف "بالطبع أريد الفوز بالألقاب الممكنة وإسعاد الجماهير".

وأتم "النادي لديه مشجعين كُثر بسبب لعب عديد البرازيليين له مثل أموروسو وديدي وتينجا".

رينيار (18 عاما) انضم إلى ريال مدريد قادما من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية السابقة.

رينيار خاض بالفعل 3 مباريات مع ريال مدريد كاستيا منذ وصوله في يناير، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا واحدا.

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