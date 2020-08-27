سكاي: إنتر بدأ المفاوضات مع فيدال

بدأ إنتر مفاوضاته لضم أرتورو فيدال لاعب برشلونة في ظل عملية الإحلال والتجديد بالنادي الكتالوني.

ولم يخف أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر رغبته بالعمل مجددا مع فيدال بعد أوقات رائعة في يوفنتوس.

وكان إنتر قد تقدم بالفعل بعرض لضم فيدال الصيف الماضي ومرة أخرى في يناير لكنه رأى أن 10 ملايين يورو مبلغا مبالغا فيه.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن انطلاق المفاوضات بين إنتر ووكيل فيدال الذي يمثل أيضا أليكسيس سانشيز.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت عن رغبة رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة في رحيل فيدال لخروجه من حساباته.

وينتهي تعاقد فيدال مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل ويسعى الفريق الكتالوني للاستفادة منه ماديا.

وأوضح جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي أن إنتر يبدأ الاتفاق مع فيدال على الشروط الشخصية وبعد ذلك يأمل في قبول برشلونة رسوم أقل من المطلوبة.

وانتقل فيدال من بايرن ميونيخ إلى برشلونة في صيف 2018 مقابل 18 مليون يورو.

ولعب فيدال مع برشلونة 96 مباراة في موسمين وسجل 11 هدفا وصنع 10 آخرين.

طالع أيضا..

سواريز يخرج عن صمته

بايرن لا يفكر في ضم ميسي

الأهلي يكشف أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك في بيان