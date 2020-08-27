سكاي: فيورنتينا يصر على ضم لاعب وسط أرسنال

يصر فيورنتينا على ضم لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال وإعادته للدوري الإيطالي من جديد.

وانتقل توريرا من سامبدوريا إلى أرسنال في صيف 2018 مقابل 28.7 مليون يورو وخاض 89 مباراة مع الجانرز.

ويزعم جيانلوكا دي مارزيو صحفي قناة سكاي سبورت إيطاليا أن فيورنتينا يضغط من أجل ضم لاعب أرسنال.

وينتظر فيورنتينا ردا إيجابيا من أرسنال قبل أن يتمكن من إبرام صفقة لاعب الوسط المدافع.

ويبلغ توريرا من العمر 24 عاما وخاض 74 مباراة مع سامبدوريا قادما من بيسكارا في 2015.

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